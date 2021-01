Chokoladetosserne vil indtage verden chokoladebid for bid

Se billedserie Peter Svenningsen har vundet et utal af medaljer ved VM med sine chokoladestykker. Nu tager han skridtet op med samarbejdet med Jakob Hvidsten Ørstrup. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Furesø - 10. januar 2021 kl. 11:26 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ude i længen på en af byens ældste gårde er der indrettet et industrikøkken. I disse rustikke og beskedne omgivelser er Peter Svenningsen og Jakob Hvidsten Ørstrup i færd med et chokoladeeventyr. Virksomheden Nordic Chocolatiers vil indtage verdensmarkedet med fyldte chokoladebidder i verdensklasse og har et væld af medaljer fra verdensmesterskaberne som bevis på, at deres ambitioner står på et solidt grundlag.

Hvad med en bid blåbær og rosmarin i en tyk og perfekt afstemt chokoladeskal? Eller hvad siger I til cashewkaramelfløde i chokolade fra de bedste plantager i Guatemala?

Der er tale om chokoladebidder af så høj klasse, at firmaet ikke engang reklamerer for, at de bruger veganske og økologiske råvarer.

- Chokolade er det bærende element i vores produkter. Det skal starte med en tyk skal af chokolade og derefter mødet med fyldet og til sidst igen chokoladen. Vi bruger ordet »balance« rigtig meget, forklarer Peter Svenningsen.

Guldmedalje ved VM Hvis hans navn virker bekendt for chokoladekendere, så er der noget om det.

Peter begyndte han at lave chokolade i 2014. Allerede samme år tog han guldmedalje for sit blåbær-rosmarinstykke ved VM.

Han startede virksomheden Brede Chokoladeværk, men det tog aldrig rigtig fart. Han trak sig ud af virksomheden i 2017 og fik en to-årig konkurrenceklausul. Netop som denne klausul løb ud, blev han kontaktet af sin gamle partner, som tilbød ham alt udstyret ganske gratis.

Kort forinden havde han mødt madentreprenøren Jakob Hvidsten Ørstrup ved en julefrokost. Det var det perfekte match. Chokoladeekspertens verden ramte sammen med en mand med erfaring indenfor catering, kantinedrift og hele gourmetbranchen, men også med en baggrund indenfor økologi og gode råvarer.

- Vi har det så sjovt sammen, fordi vi passer perfekt sammen. Peter kommer ofte med den kreative idé, og jeg kommer med praktisk erfaring om, hvordan vi får produktet lavet, fortæller Jakob Hvidsten Ørstrup.

Stiftede virksomhed og så kom corona Sammen stiftede de Nordic Chocolatiers i januar 2020 og arbejdede frem mod lancering af produktserien ved de store messer i marts måned. Den plan gik i vasken pga. corona, men ikke desto mindre kommer virksomheden ud med et rundt nul i 2020.

- Jeg har et godt navn indenfor chokoladebranchen, og Jakob har et utrolig godt netværk. Vi har lavet meget business to business og det er gået overraskende godt, når man tager omstændighederne i betragtning. Det skyldes sandsynligvis, at vi har et pisse godt produkt, forklarer Peter Svenningsen.

- Vi er ikke så mange steder, som vi gerne ville være, men det skal nok komme. Vi oplever, at folk begynder at opsøge os, fordi de har hørt om os, supplerer Jakob Hvidsten Ørstrup.

Og planen er klar. Nordic Chocolatiers skal indtage verdensmarkedet.

- Der er et stort marked for vores chokoladebidder i udlandet. Den nordiske tilgang til råvarer er kæmpestort i udlandet. Der er et kæmpe marked. Vi skal ud til Kina, Japan, Tyskland,London og alle de andre steder, hvor man vil bruge penge på kvalitet, siger Peter Svenningsen.

Kun det bedste er godt nok Man skal ikke tage fejl. Nordic Chocolatiers vil kun have det bedste af det bedste. Det er æblesirup fra Fejø, rabarber fra en lokal gård, og så den bedst mulige chokolade.

- Vi får chokoladen fra chokolademagere. Derefter udvikler vi produktet. Det kan tage alt fra en time til et år og finde den rette balance i en chokoladebid. Vi taler meget om sanselighed, når vi udvikler produktet. Men det basale er chokoladen. Vi er stolte af, at der er chokolade i. Derfor er der en tyk skal chokolade på vores produkter. Man skal huske på, at det dyreste i et stykke chokolade er chokoladen, forklarer Jakob Hvidsten Ørstrup.

Makkerparret beskriver deres hverdag som en mindre fest.

- Vi har verdens »hårdeste« job for vi går ikke på kompromis med noget som helst og derfor skal vi smage på hvert eneste stykke. Det bliver til en del, griner Peter Svenningsen.

Chokoladetosserne fra København Lokalerne på gården i udkanten af Kirke Værløse rummer ikke produktionskapacitet. Når der skal produceres i store mængder, tager de til Christiansfeld, hvor en fabrikant tager imod »Chokoladetosserne fra København«, som våger over hvert et skridt i produktionen.

Det skal altsammen føre frem til en eventyrlig oplevelse, når kunderne sætter tænderne i et stykke chokolade fra Nordic Chocolatiers.

- Det skal være et eventyr, en rejse, når man smager et af vores stykker, fortæller Peter Svenningsen.

