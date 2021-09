Charlotte skriver minderne i live

- Det er det med at huske det hele mennesker. Tit, når vi har mistet, sidder vi med sorg. Jeg havde brug for at mindes mennesket, og det, jeg gerne ville leve videre med. Jeg mindes personlighederne, fortæller Charlotte Heje Haase, som har oplevet forløbet med bogen som terapeutisk.

- På en eller anden måde lever vi en kultur, hvor vi gemmer følelserne. Det har været rart at kunne gå ind i et rum med andre som også har mistet. Det har været forløsende terapeutisk. ikke sådan at man kommer sig over sorgen. Det er en måde at leve med det. Sorgen vil altid være der. Men det er godt, for den er kærligheden. Der er en grund til at vi savner, forklarer Charlotte Heje Haase.