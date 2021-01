Se billedserie Charlotte Jessen Gallina har skrevet sin første bog. Den udkommer på eget forlag og kan bestilles på hjemmesiden: www.creative-adventure.dkFoto: Pia Daugård

Charlotte skrev sig ud af krise: Nu kommer bogen

Furesø - 20. januar 2021

Borgmesteren, vildmanden, gymnasielæreren, livsnyderen, standupperen osv, osv...

Charlotte Jessen Gallina har skrevet en selvbiografisk bog med autofiktive historier fra sit eget livsforløb.

Hovedpersonen Sally vokser op Farum og ikke mindst i Farum Tennisklub. Som 11-årig får hun borgmesteren som mixdoublemakker. Han roser Sally for det flotte spil og den gode indstilling. Det hjælper Sally igennem en svær tid, hvor forældrenes skilsmisse fylder meget i hendes hoved og i det omkringliggende socialliv.

Mange år senere kommer borgmesteren ud af fængslet efter en spektakulær offentlig nedtur. Sally inviterer sin gamle ven ud til tennisklubben for at spille.

- Peter Brixtofte kom til at betyde meget for mig i min opvækst. Han fik mig til at føle mig rigtig glad i en svær tid. Derfor inviterede jeg ham mange år senere ud til en kamp i tennisklubben, selvom han på det tidspunkt ikke var velkommen i byen, fortæller Charlotte Jessen Gallina.

"Alt kan ske på en tirsdag" handler om de mennesker Charlotte har mødt. Dem, der fik hende til at rykke sig.

- Bogen handler om de gode mennesker. Om mine helte. Men også om de steder, som betød noget for mig, forklarer Charlotte.

I byen for enden af S-togslinjen fandtes bl.a. Farum Tennisklub, Marie Kruses Gymnasium, Produktionshuset, Lokalradioen New FM og meget mere. Derfor er der historier om en bytur under en gymnasietur til Barcelona, Charlottes radioprogram om heavy metal og da hun fik hjælp til at få sit første job. Og sådan bliver det ved. For Sally har en indre drage, og det er denne drages tanker, som sætter handlingen i gang.

"Alt kan ske på en tirsdag" udkommer den 2. februar på eget forlag. Bogen kan bestilles via hjemmesiden www.creative-adventure.dk

Terapeutisk kreativitet

52-årige Charlotte Jessen Gallina har altid haft en indre forfatter. Tilbage i 2001 skrev hun en digtsamling "Tror du på mennesker". Den var inspireret af Brixtofte sagen.

Lysten til at skrive dukkede op igen i 2019, da Charlotte blev ramt en krise. For at komme tilbage på fode, begyndte hun på et online forfatterkursus.

- Det gav mig liv, og jeg kom i tanke om, hvorfor jeg tidligere havde skrevet en masse. Det giver mig adgang til alt i verden, og livet bliver enormt let. Det tog jeg med ud i dagligdagen, fortæller Charlotte.

I starten af 2020 havde hun gennemgået alle forløb på forfatterskolen, og så var det, at hendes skrivecoach nævnte, at så måtte hun skrive en bog. Det gjorde hun så. Om natten.

- Det falder på plads om natten. Jeg vågner tit om morgenen med færdiglavede tekster i mit hoved, forklarer Charlotte.

Manuskriptet var netop blevet færdigt, da familien blev ramt en tragedie. Charlottes far, Peter, afgik ved døden af corona-relaterede symptomer.

- Min far fik det første eksemplar af bogen med i kisten, siger Charlotte Jessen Gallina.

Nu håber hun at andre mennesker fra Farum kan nyde godt af hendes fortællinger fra opvæksten og voksenlivet i Farum - Byen for enden af S-togsnettet.