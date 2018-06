Send til din ven. X Artiklen: Central plads i Værløse er klar til en opgradering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Central plads i Værløse er klar til en opgradering

Furesø - 06. juni 2018 kl. 10:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samarbejdet mellem grundejeren Furesø Kommune og Centerforeningen for Værløse Bymidte går nu ind i en ny fase.

En række tiltag er allerede sat i værk, og den 8. juni kan man for første gang se skifterne for den planlagte Bypark mellem Waaldes Pavillon og Scenetorvet. Det sker på kommunens hjemmeside. Tre dage senere er der borgermøde på Furesø Rådhus om emnet.

Indtil videre er der plantet nye, flotte træsorter langs Den Røde Plads, og betonstøttemurene har fået en afvaskning. Snart bliver der sat bænke op på pladsen, og Scenetorvet får markedsparasoller, mens Værløse Bio får en ny overdækning, så besøgende kan sidde i ly udendørs. Derudover er et planforslag på vej i forbindelse med udviklingen af Posthusgrunden.

- Det er meget positivt at detailhandel og ejerne af ejendommene omkring Værløse Bymidte er gået sammen om at skabe en fornyelse af Bymidten. Den skal være et endnu bedre sted at mødes for borgerne. Næste skridt er et forslag til at forskønne den centrale plads, og ligesom med den generelle udvikling af Bymidten skal den udvikling ske i så tæt dialog med borgere og erhvervsliv som muligt, siger Egil Hulgaard (K), formand for Udvalget for Byudvikling & Bolig.

Han håber, at mange vil benytte sig af muligheden til at komme med bemærkninger, når Furesø Kommune inviterer til borgermøde den 11. juni, hvor projektforslaget for pladsen mellem Waldes Pavillon og Scenetorvet præsenteres.

Centerforeningen Værløse Bymidte er glade for det tætte samarbejde med kommunen om at finde frem til de helt rigtige løsninger.

- Vi har været meget engagerede i at arbejde os frem til et godt projekt, og jeg synes, vi har fundet den løsning, der vil klæde Bymidten bedst. Vores mål er at give området et løft, og skabe et byrum, der indbyder til ophold og kan bruges som mødested for byens borgere. Udover smukke bænke vil området også blive tilført nye grønne og urbane elementer. Det bliver vanvittigt flot og vil i den grad være en forskønnelse af Bymidten, fortæller Annette Schou, centerkonsulent for Centerforeningen.