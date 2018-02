Centerchef vender hjem

- Jeg er opvokset her i Furesø, og det har i sig selv været en stor motivation at jeg nu kommer tilbage til min barndomsegn for at arbejde med både bevarelsen og udviklingen af nogle af de kvaliteter, jeg kender området for. Men Furesø Kommune har derudover store ambitioner for, hvordan borgerne indgår i udviklingsprocesserne, og det gav mig lyst til at søge herud, fortæller Ellen Hvidt Thelle.