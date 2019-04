Øjvind Vilsholm stiller spørgsmål til Justitsministeren om Furesøs censur i daginstitutioner. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Censur bringes op i Folketinget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Censur bringes op i Folketinget

Furesø - 12. april 2019 kl. 07:35 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Justitsministeren skal nu se på sagen, hvor kommenens ledelse gav ordre til at fjerne alle opslag om minimumsnormerings-demonstrationen i lørdags.

Furesø-borgeren Øjvind Vilsholm sidder i Folketinget for Enhedslisten og er partiets familieordfører. Han rejser nu spørgsmålet overfor Justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Jeg synes, det er en helt forkert beslutning, at forældrene ikke må opfordre hinanden til at demonstrere for bedre normeringer. Det synes jeg faktisk er stødende, siger Øjvind Vilsholm (Ø), som mener, at den form for forbud slet og ret er et problem i forhold forældrenes ytringsfrihed.

- Det handler jo om, at mange forældre oplever det som et problem, at der ikke er nok voksne til stede i vores institutioner. Om de mødes i stort antal for at markere det, eller om de indkalder til et møde i den enkelte institution, det kan jeg ikke se nogen forskel på. Jeg synes kommunen er ude i noget, der ligner censur, siger Øjvind Vilsholm og opfordrer kommunen til en direkte og åben debat om emnet.

Øjvind Vilsholm stiller følgende spørgsmål til Justitsministeren:

- Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med gældende regler og praksisser og hensynet til ytringsfriheden, når Furesø Kommune forbyder opslag for en bred demonstration for nationale minimumsnormeringer i alle kommunens institutioner med den begrundelse, at kommunens institutioner ikke skal være arena for information, der kan virke stødende?