Casa Italia vil indtage det skandinaviske marked med ny produktserie

Furesø - 23. april 2021 kl. 19:34 Kontakt redaktionen

Af Mikkel Kjølby

Denis Terrida var i sin tid med til at introducere italiensk mad for danskerne. Nu har han samlet al sin viden og skabt produktionsvirksomheden Casa Italia, som fra basen i Farum Erhvervspark formår at sælge pizzabunde til pizzaens hjemland, Italien.

- Med et koncept, der under navnet Scrocchiarella, har bevist sit værd i form af innovation, kvalitet og let at gå til i en travl hverdag, vil Casa Italia opgradere det skandinaviske detail frysepizzamarked under brandet UNICA. Produktet er en bund der med sin unikke sprødhed der smelter i munden, luftige tekstur og gode smag, er blevet populært og betragtes som gourmet, blandt professionelle bagere, pizzabagere og professionelle restauratører.

- Vi vil gerne råbe danskerne op. Unica er beviset på at frostprodukter ikke blot er nemt, men faktisk også kan overgå den kvalitet du finder hos dit lokale pizzeria, siger Denis Terrida, grundlægger, af Casa Italia.

UNICA Pizza Base og Sandwichbunde tager cirka 30 timer at lave. De er lavet udelukkende på italienske ingredienser (bortset fra vandet), med en italiensk surdej (lievito madre) som er startet for over 120 år siden. Der bruges Olio Coppini prisvindende olivenolie i dejen, der også har et utrolig højt vandindhold (80%) for et industrialiseret produkt, hvilket giver et mere skrøbeligt, men også bedre produkt. Hvert enkelt brød er håndlavet, stenovnsbagt, og til sidst lynfrosset med nitrogen for at sikre at produktet har den absolut højeste kvalitet når den kommer ud til slutbrugeren.

For nuværende kan du få Casa Italia, UNICA brød leveret lige til døren i samarbejde med føtex.dk i hele Storkøbenhavnsområdet. Inden sommeren vil UNICA være tilgængeligt hos føtex online, COOP i udvalgte butikker, samt Meny og Spar i Norge.

Et familieforetagende

Efter 42 år i Danmark havde Denis Terrida egentlig tjent rigeligt til at nyde sit otium og lade sønnerne Daniele og David køre virksomheden Casa Italia videre. I stedet har han investeret det meste af sin pension i et produktionsanlæg i Farum. Målet er at lave og markedsføre en pizzabund, som er så delikat og knasende, at selv kunderne i hans tidligere hjemland, Italien, vil have produktet. Navnet på produktet er Scrocchiarella - det betyder »krakelere«.

- I stedet for at give mine sønner en arv, som de kan slås om, så har de fået noget at holde sammen om, siger Denis Terrida med et smil.

