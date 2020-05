Casa Italia åbner take away-sted i Farum

- Vi har valgt at åbne et take-awaysted. Det betyder, at man som almindelig forbruger, nu kan købe »danskproducerede italienske« bunde med lækker topping direkte fra vores udviklingsbageri, fortæller salgschef Daniele Terrida. Familien Terrida har arbejdet med italienske specialiteter i 25 år. Seneste slagnummer er pizzabunden med navnet Scrocchiarella. Den er så delikat, at firmaet bl.a. eksporterer til pizzaens hjemland, Italien. Nedlukningen af de europæiske lande har haft en uheldig effekt for Casa Italia.