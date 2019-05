Bregnerøds natur er et yndet udflugtsmål. Men Region Hovedstadens udspil til råstofplan åbner mulighed for en grusgrav i området. Foto: Christian Mailand

Carpens: Fredning kan komme i spil

Furesø - 28. maj 2019

Ude i Bregnerød er borgerne for alvor kommet op på barrikaderne på grund af Region Hovedstadens udspil om at udlægge to områder på hver sin side af Bregnerød til interesseområde for råstofindvinding. Går den plan igennem høringen og vedtages af Region Hovedstaden vil planerne hænge over landsbyen som en tordensky i de kommende år.

Venstres byrådsmedlem Lars Carpens har bedt borgmester Ole Bondo Christensen (S) om at sætte det på dagsordenen ved de næste udvalgsmøder.

- Jeg vil i den forbindelse have en drøftelse af, hvilke instrumenter vi reelt har som kommune for at afvise en overordnet planmyndigheds forslag, lyder det fra Lars Carpens, som ikke er bleg for at indlede en fredningssag.

- Et udspil fra regionen om at åbne for grusgravning i området er direkte i modstrid med alle de hensyn, vi hidtil har ønsket varetaget. Det kan aktualisere, at kommunen helt ekstraordinært bør overveje at rejse en fredningssag, siger Lars Carpens.

Han ærgrer sig over, at kommunen ikke fik området fredet, sådan som der var tanker fremme om for nogle år siden.

- For en del år siden blev arealerne i den vestlige del af Bregnerød af regionen udpeget som et potentielt byudviklingsområde. Ved den seneste revision af Kommuneplanen var vi alle enige om ikke at medtage området, som et perspektivområde. Det vil sige vi ikke de næste 12 år har planer om byudvikling i området - bortset fra de såkaldte hul-udfyldninger, som lokalplanen rummer. På den østlige side af motorvejen er der heller ingen planer om bydvikling - igen bortset fra de hul-udfyldninger, som lokalplanen tillader. Det har været overvejet at frede området i forbindelse med overordnede fredning af Stavnsholtkilens sydlige del. Bortset fra et mindre område (Allerød Lergrav red.), så vurderede man, at det ikke var nødvendigt at frede den nordlige del af Stavnsholtkilen - kommunen havde en lang række andre instrumenter til rådighed, som kunne styre udviklingen og beskytte naturen i området, fortæller Lars Carpens.