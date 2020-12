Caroline Lanner fra Frk. Fryd: Det har været en smuk og overvældende opbakning

Det bedste der er sket for mig i 2020 er, den overvældende og smukke oplevelse det var, at mærke al den opbakning omkring Frk. Fryd i forbindelse med crowd fundingen i august, og alt det gode, der er kommet efterfølgende. Tirsdage aftener med aftensmad og koncerter, hvor gæsterne har grint og grædt og følt sig som en del af et større fællesskab. Det er essensen af det, jeg forsøger at skabe. Gæster gør sig umage, og kommer forbi caféen flere dage efter, kun for at fortælle om den særlige og fantastiske oplevelse de har haft hernede. Det gør mig glad helt ind i hjertet.