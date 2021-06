Carolina udgiver ny EP

EP'en udforsker forskellige former for relationer: forbindelser der spontant kan opstå hvor som helst og når som helst (Mr. Nice Guy), dem der kræver ærlighed (500), dem der efterlader mærker (Stain), og dem der lyser vores hverdag op (Sunray).

- Jeg ser ingen grund til, at man skal begrænse sig og holde sig inden for en bestemt genre. Det sjove ved at arbejde kreativt er for mig, at jeg kan få lov til at udforske, fortæller Carolina.