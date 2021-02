Carina Wichmann har allerede haft mange bookinger i december og januar. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Carina springer ud som selvstændig fodterapeut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Carina springer ud som selvstændig fodterapeut

Carina Wichmann er flyttet ind hos Fysioclub på Kirke Værløsevej. Hun er allerede glad for livet som selvstændig

Furesø - 14. februar 2021 kl. 11:53 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

50-årige Carina Wichmann er ny fodterapeut i Værløse. Hun flyttede i december ind i lokaler hos Fysioclub på Kirke Værløsevej, som hendes mand, Fysioterapeut Thorsten Holst, står bag. Carina Wichmann har tidligere været en del af en klinik i Albertslund, men nu var tiden kommet til, at hun ville have sit eget. Og indtil videre har hun haft travlt.

"Jeg startede den 2. december, og jeg har løbet rundt i Kirke Værløse og delt 1500 flyers ud. De har været med til at fylde en stor del af min kalender ud i december og januar, så jeg kan ikke klage," siger hun.

Først zoneterapeut Carina Wichmann startede oprindeligt som registreret behandler inden for zoneterapi, som hun blev uddannet til i 2004 fra FDZ-Skolen i København. Efterfølgende har hun taget skridtet videre, og sidste år kunne hun kalde sig Statsautoriseret Fodterapeut. Hun tilbyder dog stadig Zoneterapi.

"Jeg fandt ud af, at jeg rigtig godt kan lide håndværket som fodterapeut. Det er alsidigt, og man møder mange mennesker, det kan jeg godt lide," fortæller hun.

I den nye klinik i Værløse tager hun, i modsætning til i Albertslund, ikke imod henvisninger fra sygesikringen. Sygeforsikringen "danmark" yder dog tilskud til gruppe 1,2 og 5, og man kan også bruge sit helbredstillæg fra kommunen.

Hun er normalt vant til at behandle især klienter med diabetes, men fremover vil hun især have fokus på at udarbejde individuelle fodindlæg, som hun er specialiseret indenfor. Derudover arbejder hun også med laser, primært ved fodrelaterede problemer, såsom hælspore. Desuden er det også en meget effektiv behandling til sportsskader.

"Laser er ekstremt effektivt, da det går helt ned i underhuden og sætter gang i cellestofskiftet og immunforsvaret. Det kan hjælpe med en hurtigere restituering, forklarer hun.

Kæmpe frihed For Carina Wichmann handler det især om at hjælpe klienterne med at gå ordentligt og rigtigt, og hun kan mærke en stigende interesse for at få lavet individuelle fodindlæg. Hun tager dog stadig imod diabetikere, selvom hun ikke længere tager imod henvisninger.

"Der kan for eksempel være nogle diabetikere, der også gerne vil til fodterapeut imellem deres almindelige behandlinger, som de får tilskud til," siger hun.

Som fodterapeut må Carina Wichmann gerne holde åbent på trods af corona-nedlukningen, og hun fortæller, at der i øjeblikket er stor efterspørgsel på tider hos fodterapeuter, som ofte har flere måneders ventetid. Alligevel er det med lidt kriller i maven, at hun er blevet selvstændig, fortæller hun. Carina Wichmann oplever dog allerede glæden ved at have en mere fleksibel arbejdsdag, som hun selv kan tilrettelægge.

"Man bliver nødt til at satse en gang imellem. Den største glæde ved at være selvstændig er, at der er en kæmpe frihed i det. Det er noget af drivkraften, at jeg kan tilrettelægge dagen som jeg vil, og selv vælge, hvad jeg vil have fokus på," siger hun.

Carina Wichmann Er 50 år og bor i Ganløse med sin mand og tre børn

Startede i december som fodterapeut hos Fysioclub i Værløse

Specialiserer sig især inden for laserbehandling og individuelle fodindlæg samt zoneterapi