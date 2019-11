Camilles forfatterskole får sprogtalenterne til at blomstre

I år havde syv piger og to drenge valgt at bruge en uge af deres sommerferie på at skrive en novelle. Historierne er samlet i en bog, som netop erudkommet og kan lånes på bibliotekerne i Furesø. Temaet i år var "Sammen". Den samlende overskrift er der kommet ni meget forskellige noveller ud af.

For tiende år i træk har den lokale ildsjæl Camille Blomst slået et slag for kreativiteten og formuleringsevnen. Camille har selv en baggrund som forfatter og giver sine erfaringer videre i sommerferien, hvor der afholdes forfatterskole.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her