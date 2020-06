Realdanias Underværker giver 250.000 kr. i støtte til Udhusets Venner, som nu kan gå i gang med et forprojekt, der skal forvandle Udhuset til et mødested. Foto: PREBEN BITSCH. PREBENBPHOTO.COM

Caféprojekt i Udhuset får støtte fra Realdania

Furesø - 04. juni 2020 kl. 09:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er allerede lagt en betydelig arbejdsindsats i at forvandle den tidligere skovarbejderbygning »Udhuset« på hjørnet af Stationsvej og Gl. Hareskovvej til Hareskovbys nye mødested og nu ildsjælene bag projektet ny luft under vingerne med støtte fra Realdanias Underværker.

Realdania støtter forprojektet med 250.000 kr. Udhuset et af 18 ildsjæleprojekter, som nu får en hjælpende hånd fra kampagnen. De udvalgte projekter er vidt forskellige, og de spreder sig over både land og by. Fælles er ildsjælenes glæde ved at udvikle og skabe sammen og kærligheden til steder og lokalsamfund.

- Relationer har stor betydning for vores oplevelse af at have et godt liv, og de fysiske rammer for vores hverdag er en vigtig nøgle til at skabe netop dét. Det ved ildsjælene om nogen. De er ofte de første til at få øje på et steds særlige muligheder og arbejder utrætteligt for at udvikle nutidens og fremtidens gode mødesteder, siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

»Udhusets Venner« i Hareskovby drømmer om renovere og opdatere udhuset ved Hareskov Station, så det kan rumme en café og blive mødestedet, hvor lokale kan mødes på tværs af alder og interesser.

I beskrivelsen af projektet står følgende:

- Hareskovby er et dejligt område med stærke lokale kræfter. Men som mange andre parcelhusområder fra 60'erne er den bygget på nem adgang til ringvejen og hver vores koteletgrund. Vi skal have opdateret vores område til 2020. Vi vil renovere og opdatere det bevaringsværdige udhus ved stationen, så det bliver et nyt hjerte i vores område. Et hjerte, hvor vi kan mødes på tværs af alder, interesser og ligusterhække. Hvor vi styrker fællesskabet for beboerne og rækker ud og åbner op for de mange besøgende i Hareskoven. Et fællesskab, som kan inspirere andre områder som vores.

Furesø Kommune har også medvirket til at muliggøre projektet ved at lave ny lokalplan, som begrænser benyttelsen af Udhuset til mindre erhvervsvirksomheder. Det samlede budget for projektet er på 1,8 mio. kr.