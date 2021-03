Det er dette hus, som foreningen vil købe og lave om til en café. Foto: Preben Bitsch - Hareskov Creative Foto: PREBEN BITSCH. PREBENBPHOTO.COM

Send til din ven. X Artiklen: Caféprojekt i Hareskovby får stor opbakning efter digitalt møde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Caféprojekt i Hareskovby får stor opbakning efter digitalt møde

Udhusets Venner har efter et online møde nu 200 medlemmer, og nu starter arbejdet med at samle penge ind til at købe det forfaldne udhus

Furesø - 18. marts 2021 kl. 19:11 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Foreningen Udhusets Venner har som formål at købe et forfaldent udhus, der ligger på Stationsvej 2 tæt ved Hareskov Station. Derefter vil foreningen bygge det om til en bæredygtig og lokalforankret café for beboere og gæster i Hareskovby. Foreningen holdte den 25. februar et online møde over Facebook, hvor omkring 30 personer deltog, og der viste sig at være stor opbakning til projektet. Det fortæller forkvinde for Udhusets Venner Leise Marud.

"Mødet gik superfint. Vi åbnede op for medlemsskab, og vi har nu 200 medlemmer. Til mødet fortalte vi om formålet med foreningen og om historikken bag huset. Der var især mange spørgsmål til, hvordan vi finder pengene til at købe huset, og hvordan folk kan hjælpe," fortæller hun.

Budrunde på huset Huset er udbudt af Freja Ejendomme, som har overtaget huset efter Naturstyrelsen. Freja Ejendomme har nu annonceret en budrunde, hvor der er frist for bud den 16. april, og det er foreningens håb at kunne rejse et dækkende beløb via crowdfunding og virksomhedsdonationer inden budrunden.

Leise Marud fortæller, at foreningen har tre hovedaktiviteter, som består af crowdfunding, fundraising og konceptudvikling.

"Vi skal have sat crowdfunding i søen til at få købt huset, og hvis det lykkes, skal vi søge fonde til renoveringen. Derudover skal vi have lavet en konceptudvikling, da vi blandt andet skal have fundet ud af, hvordan stedet skal fungere og hvordan indretningen skal være, inden vi begynder at renovere," siger hun.

Udhusets Venner modtog sidste år en betinget bevilling på 250.000 kroner fra Realdania, som skal bruges på et forprojekt, der blandt andet skal være løftestang til fondsansøgningerne. Leise Marud er glædeligt overrasket over opbakningen fra det digitale møde, og hvor mange der står klar til at tilbyde deres kompetencer.

"Der er virkelig mange, der har budt ind med hjælp til alt fra jura, marketing og kommunikation til grafisk arbejde. Jeg er meget optimistisk, og det er helt vildt det engagement, der er i byen. Der er virkelig god energi," siger hun.

Følg med på foreningens hjemmeside på udhusetsvenner.wixsite.com/udhuset eller på Facebook siden Udhusets venner.