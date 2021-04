Se billedserie Tore Ottensten skal stå for at udvikle Shelter 214. MTB-Tours står bag projektet. Foto: Kenn Thomsen.

Café åbnet i F16-shelter

Furesø - 27. april 2021 kl. 11:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Kreativiteten vil ingen ende tage på Flyvestation Værløse, hvor de gamle bygninger efterhånden bliver fyldt op med det spektakulære foretagende efter det andet.

Her midt i vrimlen af dronevirksomheder, triatleter, vindbådsejlere, cykelryttere, foreninger og helt almindelige mennesker på gåtur har MTB-Tours fået en vild idé.

I en særdeles solidt bygget F16-shelter - komplet med 30 tons tung port - har MTB-Tours tænkt sig at lave en midtpunkt, et samlingspunkt for alle de mennesker, som bruger den nedlagte Flyvestation Værløse.

For at det ikke skal være løgn, så åbnede caféen i shelter 214 den 1. april og har siden været åben i weekends og helligdage. Tore Ottensten er overvældet over modtagelsen.

- Specielt i den sidste weekend har der været rigtig mange mennesker forbi. Vi lukker egentlig klokken 16, men det har ikke været muligt at drive gæsterne ud af shelteret. De lokale har været så positive overfor vores projekt og er kommet med et væld af idéer og forslag, fortæller Tore Ottensten.

Med en baggrund som outdoor-specialist var Tore Ottensten blevet godt og grundigt træt af sit kontorjob. Han kontaktede sin tidligere arbejdsplads MTB-Tours, og så gik det stærkt.

Birger Kjærbye startede MTB-tours i Hareskovbys gamle bagerbutik, men efter en blodprop ønsker han at koncentrere sig om Café Parforce i Klampenborg. Christoffer Dröscher gik sammen med tre andre om at overtage ejerskabet af MTB-Tours.

Det nye ejerskab fik hurtigt øje på Flyvestation Værløs og så muligheder i Shelter 214, som nu er lejet af Naturstyrelsen.

- MTB-tours har lavet en lejeaftale for Shelter 214 med Naturstyrelsen, men på sigt er det tanken, at caféen skal have sin egen identitet. Visionen er at lave et sted, som gør naturoplevelsen bedre tilgængelig, forklarer Christoffer Drôscher.

Projektet er startet i det små med en mobil kaffebar, en fryser til is og sodavand og e muldtoilet, men på sigt vil der blive brug for omklædnings- og toiletfaciliteter.

- Shelter 214 samler området rigtig godt. Det er tæt på Søndersø, og placeringen betyder, at der er læ ni ud af ti dage, siger Christoffer Dröscher.

Tore Otttensten skal stå i spidsen for projektet.

- Flyvestationen bruges af rulleskiløbere, cykelryttere, triatleter, rulleskøjteløbere og naturelskere på gåtur med familien. Alle de folk kan vi hjælpe med en masse ting. Vi vil gerne have omklædningsfaciliteter, så vi kan facilitetere brugerne bedre, siger Tore Ottensten.

MTB-Tours overtog Shelter 214 for en måned siden og kune have brugt mange måneder på at bygge om og sætte i stand, men valgte at åbne dørene.

- I stedet for at vente flere måneder, var det bedre at få åbnet op og finde ud af, hvad behovet er. Det er et fint område, men det bliver ikke udnyttet fuldt ud endnu. Vi vil være et samlingspunkt for området, siger Tore Ottensten.

Naturstyrelsen ejer området og har længe ledt efter en mulighed for at opgradere forholdene for brugerne.

- Naturstyrelsen har lejet flyshelter 214 ud til MTB-tours til brug som støttepunkt for deres aktiviteter på flyvestationen, salg af forplejning og lager. Det lejemål passer rigtigt godt med udviklingsplanerne for området, og vi forventer, at med MTB-tours på flyvestationen bliver paletten af rekreative muligheder endnu bredere. Vi ved, at mange længe har efterspurgt et sted, hvor man kunne få en kop kaffe. Det kan man nu - og det kan samtidig være første skridt mod at skabe et fælles mødested på tværs af de forskellige brugergrupper i området, siger Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen.-

Shelter 214 har indtil videre åbent i weeekends og på helligdage fra klokken 9 til 16.