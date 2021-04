Café Petrine glæder sig til genåbning: Der er rigtig mange der booker bord

Indehaver Peter Gade ser især frem til at gense stamkunderne og blænder op for livemusik igen

Det er ikke kun butikkerne, der igen kan besøges på Farum Bytorv. Det gælder også Café Petrine, der været lukket helt ned siden december, men fra på onsdag har åbent igen både ude og inde. Derfor er der stor glæde at spore hos indehaver Peter Gade om den fremskudte genåbning for spisesteder.

Peter Gade fortæller også, at der igen vil være livemusik hver lørdag, og han ser frem til at se mange af stamkunderne igen. Han har allerede fredag fået mange henvendelser fra folk, der gerne vil booke bord.

"Jeg har mange positive tilkendegivelser på mail og sms, og der er rigtig mange, der vil booke bord. Jeg er sikker på, at der er mange, der har savnet at komme på bytorvet i stedet for at sidde alene derhjemme," siger han.