C.K. Environment tager personalepleje til nye højder

Se billedserie C.K. Environment har gennem 27 år har slået sig op på måleudstyr til kemiske processer i svømmehaller, skorstene, forbrændingsanlæg.

Furesø - 26. august 2021 kl. 19:28 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Vi kender det allesammen. Privatøkonomien kan være en kilde til evig usikkerhed i dagligdagen. For er der sat penge nok af til pensionen? Kan ens bedre halvdel gå ned i tid? Og er det nødvendigt at finde et job med bedre aflønning? For der skal jo også være råd til, at børnene går til ishockey og får den helt rigtige computer til gymnasiet.

Ude i industrikvarteret Walgerholm i Jonstrup finder man den højt specialiserede virksomhed C.K. Environment, som gennem 27 år har slået sig op på måleudstyr til kemiske processer i svømmehaller, skorstene, forbrændingsanlæg, men har også ekspertviden indenfor begrebet power2x, hvor man omdanner energi fra for eksempel vindmøller til andre former for energi.

Branchen er i kraftig vækst. Det er virksomheden også. Lars Gjedde og Steen Nielsen har i dag 14 ansatte. Dem vil de så gerne holde på og helst tiltrække endnu mere kvalificeret arbejdskraft.

- Vi har forlængst lært, at medarbejderne skal have det godt, når de er på arbejde. Vi har en ekstra god kantineordning, selvom vi egentlig er for lille til det, og så har vi en del arrangement-

er for medarbejderne, for vi vil så gerne fastholde dem og tiltrække nogle flere kvalificerede personer. Lige nu er jobmarkedet overophedet, og det er svært at finde nye medarbejdere, forklarer Lars Gjedde.

De nuværende medarbejdere er ekstra vigtige for ejerne. C.K. Environment skal på et tidspunkt gennemgå et generationsskifte. Her kommer medarbejderne ind i billedet.

- Vi har fået mange købstilbud, men vi vil helst ikke ødelægge vores eget univers. Så når vi om en del år kigger ind i et generationsskifte, er det tanken, at medarbejderne skal drive virksomheden videre, mens vi fortsætter som aktionærer, forklarer Lars Gjedde.

Lars Gjedde kom på en god idé til at pleje medarbejdernes arbejdslyst.

- Folk går på arbejde, fordi de skal tjene penge og forhåbentlig, fordi de kan lide arbejdet. Man kommer ikke uden om, at pengene er et vigtigt element. Især er det vigtigt, hvordan man forvalter sine penge på bedste vis. Vi vil gerne give medarbejderne mulighed for at få mest ud af deres penge. Det skaber økonomisk uafhængighed, så de ikke skal tænke på det i deres liv, siger Lars Gjedde.

Han havde selv gode erfaringerne med den økonomiske rådgivning hos Pengeministeriet, som er stiftet af den tidligere TV-vært og økonomisk ekspert Karsten Engmann Jensen. Løsningen blev, at C.K. Environment tilbyder medarbejderne privatøkonomisk rådgivning hos Pengeministeriet.

- Markedet for konsulenter er svulmende, og der er mange brodne kar. Det er vigtigt, at man får en troværdig og uafhængig rådgivning. Den rådgivning, jeg selv har fået hos Pengeministeriet, har i den grad givet mening. Jeg ville gerne give mine medarbejdere den samme mulighed, forklarer Lars Gjedde.

Salgschef Niels Bay Petersen tog imod muligheden. Han er i aldersklassen med friværdi i huset, bil og et par aktive børn.

- Rådgivningen giver mig noget indsigt og lærdom på en overskuelig måde, så man selv kan studere det noget nærmere. Jeg er naturligvis interesseret i at få mine penge til at arbejde, men jeg er også typen med meget fokus på risiko i investeringer. I den forbindelse giver det en tryghed, at rådgiveren ikke sælger andre produkter end sin rådgivning, og at relationen ikke bare slutter efter et møde. Man skal jo lige tygge lidt på tingene, men heldigvis er det muligt at ringe tilbage efter et par måneder, fortæller Niels Bay Petersen.

Virksomhedsordning

Karsten Engmann Jensen stiftede Pengeministeriet for at give et modbud på bankernes økonomiske rådgivning, som efter hans mening mest handler om at sælge specifikke produkter, som sjældent passer ind i individuelle behov.

I den forbindelse har Pengeministeriet en virksomhedsordning »Økonomisk sundhed på arbejdspladsen«. Det er denne ordning, som C.K. Environment har købt til medarbejderne.

Det startede med et fyraftensarrangement, hvor Karsten Engmann Jensen forklarede om perspektiverne i en økonomisk rådgivning uden om bankens interesser. Lars Gjedde forklarede i samme omgang om medarbejdernes muligheder for at få sådan en ordning.

Samtlige medarbejdere i C.K. Environment tog imod tilbuddet om en økonomisk rådgivning som en personlig rådgivning (med sin partner) af en rådgiver i Pengeministeriet. Det har resulteret i en rapport med overblik og klare anbefalinger om, hvordan det bedst kan få deres penge til at vokse trygt og godt i fremtiden.

- Stort set alle kan se at, denne plan vil kunne give betydeligt mere i formue over de kommende år, fordi de udnytter boligøkonomi og opsparing meget bedre. En betydelig andel kan se direkte, at de vil høste meget store gevinster ved at gøre tingene lidt anderledes end hidtil, lyder det fra Karsten Engmann Jensen.