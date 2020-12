Bytorvet: Den største udfordring er, at folk tror, vi er lukket

butiksliv Butikkerne på Farum Bytorv har været nedlukningsmøllen igennem én gang i år. Her åbnede en lang række af butikkerne via bagindgangen, og den øvelse er også i fuld gang i skrivende stund, hvor stort set alle butikker i centret har åbent på den måde.

"Vi kæmper for at overleve," siger han.

"Jeg forstår godt, at folk finder det indviklet, hvad der er åbent. Jeg har også selv svært ved at finde ud af det nogle gange," siger Kenneth Barenholdt.

"Men selvfølgelig er der noget nervøsitet. Dels for den omsætning, de står til at miste, men også om de overhovedet må åbne efter nytår. Men humøret er ikke dårligt. Jeg vil også sige, at kunderne har været gode til at komme herned og handle lokalt," siger Kenneth Barenholdt.