Byrådspolitiker fylder 70 år

Lene Bang er der som regel altid, når der "sker noget". En ny Rema der bliver åbnet, et juletræ der tændes eller et borgermøde. Den 21. maj fylder det socialdemorkratiske byrådsmedlem 70 år, og borgmester og partifælle Ole Bondo Christensen har sendt Furesø Avis et par ord om sin kollega.

"Stort tillykke til Lene! Rundet af den jyske muld og hærdet af Vesterhavets blæst er Lene i dag en meget vellidt og farverig lokalpolitiker her i Furesø. Altid med et smil på læben og altid god at grine med. Lene arbejder ud fra devisen: Det skal være sjovt at være i lokalpolitik og sjov at være senior i Furesø. Men tage ikke fejl: Lene arbejder benhårdt og med stor energi for de nære ting, som gør en forskel for den enkelte Furesøborger: En god ældrepleje trygge cykleveje, flere P-pladser ved stationen, en levende og smuk hovedgade, nye spændende boliger, mindre trafikstøj.

Lene bidrager aktivt til vores lokalsamfund som bridgeklubben, jazzklubben og Gedevasevang. Lene er god til at lytte, bygge bro og finde løsninger - og så brænder hun for ligestilling og alles ret til blive hørt og få indflydelse. Johannes V Jensen skrev jo "De milde kvinder, hvor har de magt". Og det er sandt - men ikke nok for Lene. Der skal mere til. Og derfor er er det jo helt i Lenes ånd og en god fødselsdagsgave, at 11 ud af 21 kandidater på den socialdemokratiske liste til byrådsvalget i november er kvinder."