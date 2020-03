Byrådet holdt møde i cyberspace. Venstre foreslår, at der fremover bliver streamet fra byrådssalen.

Byrådsmøde i cyberspace var en succes

Furesø - 26. marts 2020 kl. 06:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØ: Onsdagens byrådsmøde blev pga. corona-situationen holdt over internettet. Byrådsmedlemmerne sad derhjemme og fulgte begivenhederne med billede, mens tilhørerne havde mulighed for at høre lyden.

Måske var det premierenysgerrighed, men overraskende mange lyttede med. På et tidspunkt var over 40 med via Facebook.

- Det er selvfølgelig en konsekvens af en alvorlig situation, men effekten var overraskende. Flere end 40 tilhørere var med fra start, og selvom flere var faldet fra da vi rundede af kl. 23, må det siges at være et flot "fremmøde«, skriver Venstres gruppeformand Gustav Juul på sin Facebookprofil.

Byrådets dagsorden indeholdt 24 punkter. Efter fire timer nåede man Facebooks grænse for en livetransmission, men lynhurtigt blev en ny sat op. Mødet trak ud i fem timer, hvilket er rekord i denne byrådsperiode.

. Vi kan bestemt forbedre os på lyd, og måske også sende live med billede, men overordnet set var det en succes! På den baggrund vil Venstre foreslå byrådet, at vi fremadrettet livestreamer alle vores byrådsmøder - både med lyd og billede, så det er lettilgængeligt for alle borgerne i Furesø at være med, når vi holder møde, lyder det fra Gustav Juul.

Jeppe Wahlstrøm fra den lokale virksomhed Primetime var da heller ikke sen til at byde sig til.

- Fedt med stream. Jeg vil meget gerne hjælpe jer næste gang md bedre lyd og billede. Vi bor her i byen og laver den slags lyd og billede, skrev Jeppe Wahlstrøm i kommentarfeltet til byrådsmødet.