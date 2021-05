Se billedserie Ole Kristensen gør også selv noget for klimaet. I forbindelse med en trampolin til børnene har han lavet en såkaldt LAR-løsning, der samler regnvand. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådskandidat savner opfølgning på klimaindsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådskandidat savner opfølgning på klimaindsats

58-årige Ole Kristensen stiller op for Radikale Venstre for første gang. Som storkundekonsulent i Hofor er hans store interesse inden for miljø og energi, og det kan ses i baghaven i Værløse

Furesø - 22. maj 2021 kl. 05:39 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det var tilbage i gymnasiet, at Ole Kristensens politiske interesse først blev vakt. Og sit politiske ståsted fandt han, da der op til et valg var besøg af lokale folketingspolitikere.

Ole Kristensen syntes selv, at han var klar med et snedigt spørgsmål til debatten på gymnasiet, som uanset svaret ville udstille politikerne. Hvad spørgsmålet var, husker Ole Kristensen ikke i dag, men til gengæld husker han klart, at det radikale folketingsmedlem Jørgen Estrup ikke gik i fælden. Det imponerede Ole Kristensen.

"De andre svarerede vævende, mens han sagde, at man ikke kan svare på alting, og at han forbeholdt sig retten til at blive klogere. Jeg syntes, at han klarede det så fint, og siden har jeg været radikal," siger han.

Det er dog først nu som 58-årig, at Ole Kristensen stiller op til kommunalvalget, hvor han håber på, at Radikale Venstre kan komme op på to sæder i byrådet. Lige nu er partiet kun repræsenteret med et, som er gået til Tine Hessner.

"Vi går efter at fordoble valgresultatet fra sidste gang, hvor vi fik halvandet mandat, og hvor vi derfor hjalp Socialdemokratiet med at få et ekstra mandat," siger han.

Tillidsrepræsentant Ole Kristensen bor i Værløse med sin kone Christina og deres to børn, 16-årige Johan og 15-årige Anna. Til daglig arbejder han som storkundekonsulent i energiselskabet HOFOR, hvor han også er tillidsrepræsentant for akademikerne. Ole Kristensen er oprindeligt opvokset på Amager, og inden han og familien landede i parcelhuset i Værløse i 2013 boede de syv år i Sydsverige.

"Vi flyttede til Sydsverige, da børnene var helt små, da vi havde lyst til noget eventyr i familien. Vi endte med at flytte til Værløse, da mine forældre kom hertil, efter at jeg var flyttet hjemmefra, og fordi vi synes, at det er et dejligt område," fortæller han.

Selvom Ole Kristensen ikke har erfaring med byrådsarbejde, er det naturligt for ham at engagere sig. Ud over hvervet som tillidsrepræsentant stillede han for nyligt op til bestyrelsen i HOFOR, hvor han fik lige under 100 stemmer, men endte med ikke at blive valgt ind.

"Jeg stillede op, da jeg gerne ville lade medarbejdernes stemme blive hørt i bestyrelsen. Jeg er engageret og prøver at få indflydelse de steder, hvor jeg kan," siger Ole Kristensen.

Bliver det i stedet til en plads i byrådet, vil Ole Kristensen især trække på sin erfaring og viden inden for miljø og energi. Han vil gerne gøre det lettere for borgerne at træffe de grønne beslutninger.

Tank til regnvand i haven "Hvis borgerne for eksempel skal skifte til miljørigtig fjernvarme, så skal der være en plan, der fortæller, hvornår det kommer. Ellers vil de måske investere i et nyt gasfyr, og så går der ti år, før de er klar til at skifte. Vi skal også fortælle, hvor der ikke kommer fjernvarme, for nogle steder vil det ikke være den økonomisk rigtige løsning, og så skal der måske i stedet være en varmepumpe," siger han.

Klimaløsninger ligger også Ole Kristensen på sinde, og derfor har han i sin egen have lavet en såkaldt LAR-løsning, der opsamler regnvandet, så der er mindre risiko for overløb ved kraftige regnskyl. Det er for eksempel et stort problem ved Doktorens Bugt, hvor regnvand blandes med kloakvand, når der sker overløb.

"Da børnene ville have en trampolin gravede jeg den i stedet ned og fik lavet en tank, som al regnvandet ryger ned i. Når de 2000 liter er fyldt op, så siver resten ned i grunden, og bagefter kan jeg tømme tanken og bruge vandet til at vande blomster med," forklarer han.

Mangler opfølgning Det er en løsning, som Furesø Kommune allerede arbejder på at få flere grundejere til at lave, men Ole Kristensen vil gerne være med til at gøre det mere attraktivt.

"Det jeg gerne vil bidrage med, er at få det op at flyve. Hvad skal der til, for at få borgerne til at lave en LAR løsning?," siger han.

Derudover vil Ole Kristensen også være med til at sikre, at der bliver fulgt op på, hvordan det går med den grønne omstilling. Han mener især, at der skal flere konkrete tal på bordet.

"Der er mange gode intentioner i Furesø, men der er mangler tal og opfølgning. Man skal for eksempel kunne dokumentere, hvad der bliver brugt af vand, men i øjeblikket har man ikke data på, hvad forbruget er. I København sikrer man det ved at have fjernaflæsning, så man kan følge forbruget. Det er svært, hvis man ikke kan måle og veje indsatsen," siger han.

Ønsker friplejehjem Der er dog også andre emner end den grønne omstilling, der optager Ole Kristensen. Det gælder for eksempel ældrepleje, hvor han vil arbejde for, at der kommer et friplejehjem i kommunen.

"Vi går ind for, at det bliver muligt at opføre et friplejehjem. De ældre skal være længst muligt i eget hjem, men når de skal på plejehjem, skal de have et valg, ligesom man også kan vælge at sende sine børn på privatskole. Der må ikke tages penge fra det offentlige tilbud, men der skal være et valg," pointerer han.

Ole Kristensen mener, at bedre ældrepleje ikke nødvendigvis handler om at tilføre flere penge til området.

"Jeg tænker, at det ikke altid handler om flere penge. Hvis jeg skulle slå ned på noget i ældreplejen, så er det, at der er en stor udskiftning i personalet. Jeg har en 89-årig mor, der bor i en beskyttet bolig, og en af de ting, hun ikke synes, er så rart, er, når hun knytter sig til nogle medarbejdere, som så skifter. Der er skidt," siger han.

Ole Kristensen mener, at det blandt andet kan løses ved at lave nogle bedre lokalaftaler med medarbejdergruppen.

"Det kan gøre det mere attraktivt at blive medarbejder i Furesø Kommune, og det handler ikke altid om løn," siger han.

S-tog til Hillerød Derudover er Ole Kristensen optaget af, at få flere borgere til at tage s-toget i stedet for bilen, både for at sænke CO2-udledningen og for at sænke støjen fra motorvejen. Derfor håber han på, at kommunens ambitioner om en forlængelse af Farum-banen til Hillerød bliver til noget.

"Jeg er en varm støtter til en forundersøgelse af Farum-banen. Da jeg flyttede hertil var støjen fra motorvejen meget mindre, og hvis vi kan lokke en masse mennesker fra bilen og over i toget, kan vi reducere støjen fra motorvejen," siger han tilføjer:

"Derudover skal der være en hurtigere betjening. At tage S-toget fra Farum til Vesterport tager ti minutter længere end fra Hillerød til Vesterport. Når jeg kører i bil til Amager på arbejde er det ikke det grønne valg, men det er fordi, at jeg ikke vil undvære familien en time mere om dagen. Det tager for lang tid med det offentlige, selvom jeg arbejder lige udenfor en metro. Derfor bør der være et vigespor, så man kan sætte hastigheden op, som der er til Hillerød," siger han.

Apropos familien så støtter de op om hans ambitioner i lokalpolitik, fortæller han.

"Familien synes, at det er sjovt, og de krydser fingre. Jeg har fået mere tid, fordi børnene er blevet så store, og jeg bruger især tid på at lytte til byrådsmøder. Det er interessant at høre, hvad der bliver sagt. Der er mange ting, der går rigtig godt i Furesø, men der er også nogle ting, der halter," siger han.

Ole Kristensen Er 58 år, og bor i Værløse med sin kone Christina og børnene Johan på 16 år og Anna på 15 år

Er uddannet fra Handelshøjskolen (CBS) og arbejder som storkundekonsulent i forsyningsvirksomheden HOFOR

Kommer oprindeligt fra Amager og har boet i Værløse siden 2013

Har tidligere været svømmedommer, da hans søn gik til svømning i Værløse Svømmeklub på eliteplan

Kandidatserie Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Furesø Avis sig til de opstillede partier og lister, og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Ole Kristensen er fjerde kandidat i serien. Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Furesø Avis sig til de opstillede partier og lister, og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Ole Kristensen er fjerde kandidat i serien.