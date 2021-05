Lene Bang blev valgt ind i byrådet som 66-årig. Fire år senere har hun mod på meget mere lokalpolitik. Privatfoto

Byrådets nestor har mod på meget mere lokalpolitik

Furesø - 21. maj 2021 kl. 10:12 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

- Jeg er den ældste i byrådet, og jeg synes, at der mangler ældre repræsentanter, som borgere mellem 70 og 100 år kan spejle sig i.

Lene Bang siger det kort, men klart. Selvom dåbsattesten siger 70 år den 21. maj, så genopstiller hun til Furesø Byråd, hvor hun de sidste fire år har repræsenteret Socialdemokratiet, som næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig samt menigt medlem i Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Fokuspunkterne har været præget af udvalgsposterne. Lene Bang har arbejdet med etableringen af en REMA 1000 på Frodes Plads i Farum Hovedgade, flere parkeringspladser ved Farum Station, bevarelse og udvikling af området ved Frederiksborgvej i Farum, smukke byrum på Værløse Bymidte samt udvidelsen af Plejecenter Lillevang og trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen.

Til det formår er der holdt mange møder i hjemmet tæt på Farum Sø. Her har Lene boet de sidste 34 år sammen med sin mand. I dag bor sønnens familie også i Farum.

- De første 70 år af mit liv har mest været fyldt med fællesskaber med kærlighed, glæde og grin. Med familie og venner og naboer, med kollegaer og politiske venner og i jazzklubben og bridge klubben og sammen med de kreative spillepiger, siger Lene Bang med et smil.

Men det hele startede langt væk - i Thy.

Lene voksede op på en lille gård i Thy som det midterste af fem børn.

- Jeg gik i en landskole, hvor der var så få børn at 1. 2. og 3. Klasse blev undervist sammen. Der var ikke de store forventninger til uddannelse i min familie. Det vigtigste var, at vi var glade. Min far var min faste klippe og han var så stolt af os. Da jeg blev 14 år, fik jeg hver lørdag lov til at gå til bal i træpavillonen på Ashøje, hvor pigerne sad langs væggene og drak citronvand, mens drengene drak sig mod til udenfor. De skulle jo ind og tværs over gulvet for at inklinere for os. Min barndom og mine unge år var sorgløse og vildt sjove med klub, baller, veninder og drengevenner, fortæller Lene Bang, som tidligt mødte den socialdemokratiske tankegang, men også de liberale værdier.

- Min mors familie var arbejdere og socialdemokrater. Min mormor var en slags kvindesagskvinde, der til runde fødselsdage sad blandt mændene og diskuterede og røg store cigarer. Min fars familie kom fra en større gård og var Venstrefolk. Min kære mor elskede at smide politiske bomber på bordet for at sætte debatter igang. Vi lærte at turde debattere og have egne meninger og holde fast.

Lene Bang kom som 15-årig i mesterlære i Hvídbjerg boghandel og gik sideløbende på handelsskolen og boghandlerfagskolen. Uddannelserne banede vejen for en stilling i Munksgaards Forlag i København. Lene flyttede fra sin hjemegn som 19-årig.

Stillingen gav Lene Bang mulighed indsigt kun få kvinder var forundt på den tid og udmærkede sig hurtigt indenfor branchen. Hun blev tildelt flere priser. Senere blev det så til en stilling som salg- og marketingchef for Munksgaard-gruppen. Forlaget voksede og tjente gode penge.

- Forlaget blev større, og vi udgav spændende litteratur og tjente godt med penge. Det var en arbejdsplads med en fantastisk god stemning og vi knoklede og havde det sjovt. Der blev grinet igennem næsten hver eneste dag. Jeg var aktiv i forbindelse med markedsføringstiltag på tværs af nogle af de største forlag omkring opstart af bogmesserne og i vores julekampagner. Vi var ca. 130 ansatte i Munksgaard-gruppen, da den danske del af forlaget blev solgt i 2002 til Gyldendal, fortæller Lene Bang, som fik job som bogklubchef for Gyldendals akademiske bogklubber.

Siden fulgte en tid som ansat i Politikens forlag og Aschehoug.

Erfaringerne fra branchen gav nye muligheder. Lene Bang blev ansat som mentor i et EU-projekt, hvor hun hjalp små og større virksomheder med analyser og strateg. Sideløbende blev hun medejer og direktør for bogklubben Sejlerklubben.

Lene Bang gik også ind i politik. Hun blev medlem af bestyrelsen af lokalafdelingen i Furesø. Som 66-årig stillede hun for første gang op til byrådet og blev valgt ind med 275 personlige stemmer.