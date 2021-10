Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) glæder sig over udsigten til konkrete løsninger på spildevandsområdet. Foto: Mikkel Kjølby

Byrådet vil sætte turbo på planen der skal sætte en prop i overløb

Furesø - 07. oktober 2021

FURESØ: Når himlen åbner sine sluser, bliver trykket i kloakkerne så stort, at der sker overløb til søer og åer.

Det skal en samlet plan for regn og spildevand - om ikke sætte en stopper for - men begrænse overløb så vidt muligt.

- Vi skal tage hånd om de øgede nedbørsmængder, så vi ikke får oversvømmelser, og så vandet ikke blandes med kloakvand og ender med at forurene vores søer og åer, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Hun understreger, at den bedste og billigste løsning er at håndtere vandet lokalt ved genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, grønne tage, faskiner, og brug af regnvandet til rekreative naturprojekter.

- Den regn, som vi ikke kan håndtere lokalt, skal vi håndtere gennem vores spildevandssystem. Her skal vi se på separatkloakering, hvor vi adskiller regnvand og spildevand samt på udbygning af vores overløbsbassiner, som vi allerede har besluttet og bevilget penge til ved Doktorens bugt, tilføjer hun.

Udbredelse af separatkloakering i Furesøs gamle bebyggelsesområder kræver store anlægsarbejder, der har et sigte på flere årtier.

- Det er dyre projekter, der fylder meget i byrummet. Derfor er det vigtigt, at vi vælger de rigtige løsninger fra begyndelsen. Det hjælper områdeplanen med, fortæller Lene Munch-Petersen.

Forsyningsselskabet Novafos skal stå for udarbejdelsen af planen, som skal indeholde delområdeplaner. I udkastet til planen trak tidsplanen ud i mere end ti år. Det fik Venstres Gustav Juul på banen med et ønske om, at byrådet lagde pres på Novafos for at fremskynde udarbejdelsen af delområdeplanerne.

I onsdags vedtog et næsten enig byråd at bakke op om sætte turbo på tidsplanen. Kun Dansk Folkeparti stemte imod, men det var mest symbolst med henvisning til monopolet.

- Jeg er glad for at byrådet bakkede op om V og EL forslag om at sætte tempoet op for at håndtere overløb til vores søer og vandløb. Det er en vigtig dagsorden for naturen og de næste generationer, siger Gustav Juul om den beslutning.

Områdeplanen indeholder en prioriteret liste for, hvornår de såkaldte afløbsstrategier skal ligge fast for de enkelte bydele.

- Højest prioriteret er, at vi kommer i gang med løsninger, der kan håndtere regnvandet i Farum. Herefter går arbejdet med en afløbsstrategi for Hareskovby i gang, fortæller næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Øjvind Vilsholm (Ø).

Øjvind Vilsholm ser frem til, at der med planen nu kan gøres en aktiv indsats for at stoppe overløb ved badestedet Doktorens Bugt i Farum.

- Sammen med områdeplanen vedtog vi i byrådet også en fælles investeringsaftale for 2022 med forsyningsselskabet Novafos. Aftalen, vi har indgået, afspejler netop de nye tiltag og behov på spildevandsområdet, herunder blandt andet behovet for, at vi får bremset en række udløb så hurtigt, det kan lade sig gøre. For eksempel er det vigtigt og glædeligt, at vi relativt hurtigt kan komme i gang med at ændre afløbssystemet, så der ikke kan ske overløb ved kommunens badested i Doktorens Bugt. Det er noget, der med rette optager rigtig mange borgere, siger han.