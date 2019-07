En ny fredningssag om Farumgård er vedtaget af Furesø Byråd med et spinkelt flertal. Foto: Allan Nørregaard

Byrådet splittet i Farumgårdsagen

Furesø - 04. juli 2019

I forbindelse med behandlingen af sagen om en ny fredningssag for Farumgård kom Venstre med en bemærkelsesværdig mindretalsudtalelse. Partiet mener, at borgmester Ole Bondo Christensen (S) ikke har oplyst sagen korrekt overfor byrådets medlemmer. Ikke desto mindre vedtog et spinkelt flertal at igangsætte en ny fredningssag.

For to år siden lukkede Farumgårds ejer, Kresten Bergsøe, for offentlighedens adgang til Farumgårds stianlæg. Det skete med henvisning til offentlighedens gentagende overtrædelser af fredningsbetingelserne. Tilsynsmyndigheden Furesø Kommune reagerede med en politianmeldelse af Kresten Bergsøe for overtrædelse af fredningskendelsen fra 1949, idet man henviser til at ejeren ikke kan tilbagekalde offentlighedens adgang, da der er udbetalt erstatning for generne.

Siden har sagen kørt sin gang i retssystemet. Kresten Bergsøe blev frikendt af Retten i Lyngby, men sagen blev anket til Østre Landsret. Her blev anklagemyndigheden og Furesø Kommune kraftigt opfordret til at finde et retsgrundlag for sagen. Kammeradvokaten blev hyret til dette formål og har afleveret en anbefaling til Furesø Kommune. Denne anbefaling er endnu ikke offentligt tilgængeligt, idet anklagemyndigheden har søgt om endnu en udsættelse af sagen med henvisning til, at Furesø Kommune vil starte en ny fredningssag.

I onsdags skulle Furesø Byråd behandle punktet på den lukkede dagsorden. Det blev et rivegilde.

I sidste ende vedtog et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten at igangsætte fredningssagen, men inden det kom så langt, havde de borgerlige stillet en række ændringsforslag. Det viser referatet fra byrådsmødet. Referatet er offentligt tilgængeligt på Furesø Kommunes hjemmeside.

I referatet kan man læse, at Venstre ønsker en forhandlet aftale med ejeren af Farumgård for at sikre offentligheden adgang til stianlægget hurtigst muligt.

Ved behandlingen i økonomiudvalget stillede Konservative og Venstre forslag om at udskyde sagen, indtil landsretten havde truffet afgørelse. Dette fik opbakning fra Radikale Venstres Tine Hessner, men blev stemt ned. Igangsættelsen af fredningssagen blev derefter stemt igennem økonomiudvalget. Venstres Gustav Juul stemte imod. Konservative og Radikale Venstre undlod at stemme.

Ved byrådsmødet i onsdags åbnede Venstres ballet med at stille forslag om, at punktet overføres til åben dagsorden, samt at sagen skulle tilbagesendes til Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling med henvisning til, at der er nye oplysninger i sagen. Og at sagen udskydes til landsretten har truffet afgørelse. Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte for, men forslagene blev stemt ned af Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Ifølge referatet formulerede Venstre en mindretalsudtalelse om, at borgmesteren ikke har oplyst sagen korrekt.

Herefter blev fredningssagen vedtaget af Socialdemokratiet og Enhedslisten, som sidder på 11 ud af byrådets 21 pladser.