Allon Hein Sørensen fra Alternativet, Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten og Jesper Dyhrberg fra SF vil både styrke velfærden og den grønne omstilling i Furesø. Foto: Allan E. Petersen.

Byrådet kløvet i tre over budgettet

Furesø - 24. september 2020 kl. 16:32 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i Ole Bondo Christensens borgmestertid kommer kun 2/3-dele af byrådets medlemmerne til at skrive under på budgettet

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Konservative er med i aftalen. Enhedslistens Øjvind Vilsholm ville ikke være med. I stedet har Ø lavet et udspil sammen med SF og Alternativet, som ikke er i byrådet.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti havde meldt sig ud af forhandlingerne, men der var føleler ude til Liberal Alliance og Dansk Folkeparti for at få dem til at tiltræde budgettet, men de forblev loyale overfor Venstre.

Furesø Byråd er dermed kløvet i tre dele. En helt usædvanlig situation for den socialdemokratiske borgmester.

Ifølge en pressemeddelse fra borgmesteren indeholder budgetaftalen en række forbedringer på velfærdsområdet: bedre ældrepleje, en borgerrådgiver, flere midler til fremkommelighed, bedre normeringer på daginstitutionerne, udvikling af en "Furesø-model" for fjernundervisning og ny kunstgræsbane i Værløse er nogle af eksemplerne. På natur og miljøområdet vil puljen til grøn omstilling bl.a. blive målrettet lokale regnvandsløsninger, udbredelse af elbiler og fremme af cyklisme i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Samtidig sættes der målrettet ind for at løse udfordringerne med overløb af kloakvand bl.a. til Farum sø.

Partierne bag budgetaftalen har slået en streg over besparelserne i forhold til klippekortsordningen på plejehjemmene, besparelsen på Skovhuset, besparelsen i forhold til fjernundervisning i 2021 samt besparelser vedr. kortere åbningstider og særlige fridage på daginstitutionerne. Den foreslåede stigning i FFO-taksterne er samtidig reduceret.

- Jeg er rigtig glad for, at det igen i år er lykkedes at indgå en bred politisk aftale hen over midten om Furesøs budget. For mig er det afgørende, at vi kan fortsætte det brede politiske samarbejde, som sikrer økonomisk ansvarlighed og en fortsat positiv udvikling af Furesø. Den indgåede budgetaftale er bundsolid. Der er styr på økonomien og plads til udvikling til gavn for børn, ældre og den grønne omstilling, lyder det fra Ole Bondo Christensen.

Viceborgmester, Lars Carstensen (K):

- Vi har i forligskredsen indgået en ansvarlig og samtidig visionær aftale om fremtidens budget. Det er lykkedes os at holde skatten i ro, investere i en positiv udvikling af kommunen og fortsætte den ansvarlige økonomiske kurs. Alle tre ting er helt afgørende for Det Konservative Folkeparti. Vi vil ikke være med til urealistiske velfærdsløfter, som kan true den økonomiske balance og i sidste ende føre til skattestigninger eller tvungne besparelser.

Det Radikale Venstres Tine Hessner:

- Radikale Venstre går altid til forhandlinger for at få indflydelse og tage ansvar. Et bredt samarbejde udvikler Furesø bedst, og så må parterne bøje sig mod hinanden. Vi skal ikke sætte den økonomiske stabilitet over styr. Vi skal sikre den gode velfærd og de rigtige løsninger på klima- og miljøområdet også på den lange bane.

Ny fløj i lokalpolitik

Ikke nok med at man fornylig skulle vænne sig til bogstavskombinationen V-LA-O, da de tre borgerlige partier kom med eget budgetforslag. Nu er venstrefløjen også på banen med en treenighed. Ø-F-Å, Enhedslisten, SF og Alternativet er gået sammen om et budgetudspil.

- Mange års besparelser og effektiviseringer må stoppe, lyder det klokkeklart fra de tre partier, som kun er repræsenteret i byrådet ved Enhedslistens Øjvind Vilsholm, som vil stille forslaget ved onsdagens økonomiudvalgsmøde.

- Budgetforslaget tager stort set alle besparelser på børn, unge og ældre af bordet og derudover giver det plads til forbedringer på børne- og ældreområdet. De planlagte besparelser på miljøområdet har partierne også taget af bordet. Og når det gælder renoveringen af kunstgræsbanen i Værløse har partierne også sat penge af til etablering af kloak, så evt. nedsivning af mikroplast til grundvandet undgås. Partierne håber, at en del af de ekstra midler til finansieringen kan skaffes gennem den forstående forhandling om Furesøaftalen. Men skulle det ikke lykkes at skaffe alle midler der, er partierne indstillet på, at en minimal skattestigning kan komme på tale. Det bliver dog tidligst fra 2022.

- Budgetudspillet fra Socialdemokraterne, konservative og radikale havde for mange besparelser på både miljø og velfærd. Vi har forhandlet med det tre partier, men er endnu ikke kommet i mål. Derfor kommer vi med at alternativt budgetforslag, som klart viser, at der er en anden vej for Furesø Kommune, siger Øjvind Vilsholm og fortsætter:

- Vi kan simpelthen ikke leve med, at der skal afskediges medarbejdere på dagtilbudsområdet samtidig med, at vi kæmper for at opnå minimumsnormeringer. Og vi kan heller ikke leve med, at der lægges op til takststigninger på FFO-området. Vi skal gøre det bedre for børnene i institutionerne, og er der brug for flere midler, er det ikke noget, som børnefamilierne skal betale alene.

SFs spidskandidat Jesper Dyhrberg har fokus på daginstitutionerne.

- For SF er det afgørende, at vi får gjort noget ved normeringerne i daginstitutionerne, siger formand for SF Furesø Jesper Dyhrberg. Det er ikke nok, at vi afværger besparelser og afventer, at vi får penge fra Folketinget til forbedringer. Vi bliver også nødt til selv at spæde til. Vi er derfor glade for, at det er lykkedes os at finde 2. mio. kr. årligt, som vi giver til dagtilbudsområdet, siger Jesper Dyhrberg.

Alternativets Allon Hein Sørensen kritiserer de planlagte besparelser på miljøet

- For et grønt parti som os er besparelser på miljøinitiativpuljen og puljen til grøn omstilling helt uacceptable, slår Alternativets formand Allon Hein Sørensen fast. Vi vil ikke gå på kompromis med den grønne dagsorden, hverken når det gælder fokus på grøn omstilling eller hensynet til naturen generelt; herunder naturligvis også sikringen af vores grundvand, lyder det fra Allon Hein Sørensen.

På ældreområdet afviser de tre partier ikke bare de foreslåede besparelser. Enhedslisten, Alternativet og SF har også her fundet 2 mio. kr. årligt, så der ikke bare bliver tale om status quo for de ældre i Furesø.