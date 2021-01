Politikerne har vedtaget fem pejlemærker for en fremtidig boligpolitik. Her er det en illustration af kommende boliger i Farum.

Byrådet har for første gang vedtaget en boligpolitik

Furesø - 14. januar 2021 kl. 14:48 Kontakt redaktionen

Byrådet i Furesø vedtog ved seneste byrådsmøde en boligpolitik, som er første gang i kommunens 12 år lange historie. Den skal sætte rammerne for Furesøs fremtidige boliger samt for udviklingen af de nuværende boligområder.

"Den er et vigtigt redskab i arbejdet med de 2030-mål, vi har vedtaget i byrådet. Flere unge skal vælge at bo, leve og uddanne sig i Furesø, og der skal være gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og velfungerende boligområder og lokalsamfund," siger Susanne Mortensen (K), formand for Udvalg for byudvikling og bolig blandt andet i en pressemeddelelse.

Den nye boligpolitik har været i høring, og de mange synspunkter har vist, at det er et område, der optager borgerne i Furesø. Høringen har sammen med et borgermøde givet anledning til justeringer af boligpolitikken.

"Vi har haft virkelig gode drøftelser på baggrund af borgernes input - fx ift. at byudvikling ikke må ske på naturens bekostning, og at de særlige miljøer i lokalsamfundene ikke skal sættes over styr. Og så har vi lagt vægt på, at vi skal have tryghedsboliger til vores ældre - ældreboliger med sociale viceværter, så de har mulighed for at blive længere i eget hjem," siger Lene Bang (S), næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig blandt andet i samme pressemeddelelse.

De fem pejlemærker Arkitektur og byrum

Levende samfund

Udvikling af bycentrene

Boliger for alle

Fællesskabsboliger og Erhvervsområder