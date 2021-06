Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har fået styr på bolden. FC Nordsjælland, repræsenteret ved chairman Jan Laursen (Th) har indgået en ny femårig lejeaftale for Farum Park. Formanden for Farum Boldklub, Torben Stensdal (tv.)Foto: Kim Rasmussen

Byrådet bakker op om aftalen

Furesø - 01. juni 2021

Af Mikkel Kjølby

Den nye lejeaftale for Right to Dream Park mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland er godkendt af Furesø Byråd. Herfra lyder der positive tilkendegivelser.

- Jeg glæder mig over, at der nu er en aftale med FCN og at der i aftalen, sikres bedre vilkår for idrætten ved at bane 4 omdannes til en moderne kunstgræsbane, som også kan anvendes af foreninger.FCN har stor betydning for Furesø og jeg håber vi kan få et endnu bedre samarbejde i fremtiden, siger Venstres gruppeformand Gustav Juul.

Radikale Venstres Tine Hessner havde gerne set en længere aftale.

- Jeg havde gerne set, at aftale var længere end fem år. FC Nordsjælland betyder noget for byen, derfor er et engagement mere helhjertet, hvis det er mere end fem år. Når det er sagt, er jeg glad for, at Right to Dream bliver og bidrager til aktivitet i området. jeg er især glad for, at aftalen giver mere banetid til de lokale klubber, siger Tine Hessner (RV).

Det Konservative Folkeparti har fokus på at få løst parkeringsproblemerne.

- Fra konservativt hold er vi meget tilfredse med, at der er indgået en ny lejeaftale med FCN og især, at den fører til nye træningsfaciliteter, som kan bruges af både boldklubben og af idrætsforeningerne. Vi konservative er stolte af, at vi har en superligaklub i kommunen, og vi ønsker et fortsat godt og mangeårigt samarbejde med FCN. Den nye lejeaftale er et skridt på vejen til at sikre, at der er professionel idræt på stadion i mange år fremover samtidig med, at breddeidrætten bliver styrket. Spørgsmålet om parkering ved de store publikumskampe er desværre ikke løst med denne aftale. Vi foreslår, at kommunen kigger på nye parkeringsmuligheder for at mindske trængslen på villavejene, siger Lars Carstensen.

Lejeaftalen er femårig og indebærer en stigning af leejafgiften fra 2,6 til 3,8 mio kr. årligt.