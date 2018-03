Send til din ven. X Artiklen: Byplanlæggerens bekendelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byplanlæggerens bekendelser

Furesø - 12. marts 2018 kl. 13:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da John Ingemann Allentoft søgte valg til byrådet, stillede hans hustru Lene som betingelse, at han aldrig måtte gå efter borgmesterposten. Ikke desto mindre fik John Ingemann Allentoft enorm indflydelse på udviklingen i først Værløse og siden Furesø Kommune.

Så da han ikke stillede op til Byrådsvalget i november måned, var det et farvel til en af Furesø Kommunes mest indflydelsesrige politikere. John Ingemann Allentoft har sjældent markeret sig voldsomt i offentligheden, men på de indre linjer har han været en af borgmester Ole Bondo Christensens tætteste samarbejdspartnere og sat markante aftryk på udviklingen af kommunen.

- Man skal gå ind i lokalpolitik for at give et bidrag til ens hjemkommune. Furesø skal være et rart sted at være. Det har været ledetråden for mig, siger John Ingemann Allentoft og tænker tilbage på, hvad der motiverede ham.

- Jeg gik ind i politik for at sikre, at man kan leve et aktivt liv i vores bydele, siger John Ingemann Allentoft.

Den tilgang har bestemt givet modvind indimellem. Især når borgerne i bydelene og forretningslivet i bycentrene brokkede sig over, at der skulle etableres indkøbsmuligheder i bydelene.

- Men dagligvarebutikkerne var nødvendige for livet i vores bydele, lyder det enkle svar fra John Ingemann Allentoft, som har holdt fast i visionerne. Også når der blev skreget højt i medierne. Sådan var det ikke mindst med etableringen af Rema 1000 i Hareskovby.

- Ifølge visse personer var jeg ved at ødelægge Hareskovby med et supermarked. Det sjove er, at man på den ene side kan blive skældt ud af 5-6 personer i læserbreve, men der er 100 andre, som stopper en på gaden og roser ens arbejde. Man skal passe på, at de få ikke overdøver det store flertal, siger John Ingemann Allentoft og fortsætter:

- Jeg har altid haft det sådan, at hvis mine visioner er ude af trit med vælgerne, så kan de hælde mig ud ved næste valg. Det har de bare ikke gjort.

Og det selvom John Ingemann Allentoft har stået på mål for udviklingen af områder som Laanshøj, Ryget Skovby, Jonstrup Øst, Sydlejren og Farum Nord. En af årsagerne er nok, at mens udviklingen har kørt for fulde drøn, så har tingene fungeret i dagligdagen.

Den praktiske tilgang til tingene har nemlig også vist sig i den daglige drift af kommunen. Selv om John Ingemann Allentoft er konservativ, har han set store fordele ved at bevare Driftsgårdens opgaver på kommunale hænder.

- For mig har det stor betydning, at kommunen fremstår velordnet og tiltalende. Driftsgården sørger for at vore natur- og fritidsområder, stier, gader og torve er velholdte og at det tekniske fungerer. Det skyldes også at Driftsgården har en dygtig ledelse og medarbejdere, som ikke piver over nødvendige sparekrav, men effektiviserer og får det til at fungere.

Den meget praktiske tilgang til lokalpolitik har sikret John Ingemann Allentoft enorm indflydelse som formand for Teknik og Miljø under Erik Eefsen (K), Jesper Bach (V) og Ole Bondo Christensen (S). Måske også fordi han ikke var en rival til borgmesterposten. For hustruen Lene var klar i mælet, da han første gang nævnte muligheden for at stille op tilbage i 1998.

- Min hustru stillede en betingelse for at jeg fik lov til at stille op. Hun ville ikke have, at jeg blev borgmester. Den ambition havde jeg nu ikke, så den aftale har det været nemt at holde, fortæller John Ingemann Allentoft.

Opfordringer til at gå efter kommunens højeste post har der været. Men der skulle være plads til at følge med i børnene og børnebørnenes liv og passe arbejdet som investeringsmanager i Vækstfonden.

Sammenlægningen

Den helst store begivenhed i John Ingemann Allentofts politiske karriere var naturligvis sammenlægningen af Farum og Værløse Kommuner. Det skete under spektakulære omstændigheder. Stod det til John Ingemann Allentoft måtte det gerne have været blevet under endnu mere dramatiske omstændigheder. Som den eneste i Værløses kommunalbestyrelse stemte han nej til den endelige aftale, som dannede grundlaget for Furesø Kommune.

- Det var ikke et spørgsmål om for eller imod Farum. Det var fordi, jeg med min baggrund kunne se, at det ikke kunne hænge sammen økonomisk. Det gjorde det så heller ikke. Lykkeligvis har vi så siden fået forhandlet os til yderligere kompensation, forklarer John Ingemann Allentoft.

Lige præcis dengang ønskede han dog, at Værløse Kommune havde spillet med musklerne.

- Fra juridisk side blev det oplyst, at en tvangssammenlægning var lig med en ekspropriation. Min vurdering var så, at en årelang ekspropriationssag ville være ødelæggende for Lars Løkke Rasmussens drøm om at blive statsminister. Han ville derfor ende med at tilbyde 100% økonomisk kompensation for at undgå balladen. Det var Kommunalbestyrelsen så ikke enig i. Den frygtede endnu dårligere betingelser, hvis man ikke sagde ja, fortæller John Ingemann Allentoft. Om han havde ret i den antagelse, bliver aldrig opklaret.

Flyvestationen blev så tilbudt som kompensation, men det sagde kommunen nej-tak til.

- En god beslutning, da kommunen som planlægningsmyndighed har næsten lige så stor indflydelse, som hvis vi var ejere. Vi ville ikke have ansvaret for forureningen. Omfanget var ukendt, og de dermed forbundne udgifter ville kunne løbe op i et 2- 3 cifret millionbeløb.

- Mange ting kunne gå galt, da vi i 2005 begyndte at udvikle Flyvestationen. Heldigvis har samarbejdet mellem ejerne og kommunen fungeret godt. Man har udnyttet områdets muligheder på en afbalanceret måde, og jeg synes godt, at vi kan kalde det en succes.Det kunne være gået meget værre, vurderer John Ingemann Allentoft, som i dag nyder at følge politik fra sidelinjen og have tid til alt det andet i livet.