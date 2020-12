Søren Engberg synes, at kunderne har taget nedlukningen flot. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Bymidten: Vi er blevet besøgt flittigt

"Der har været rigtig travlt," siger formand for Værløse Bymidte oven på kommende nedlukning

Furesø - 21. december 2020

I første omgang har Værlsøe Bymidte været mere skånet for den nye coronanedlukning, som regeringen har indført. Formanden for foreningen bag butikkerne, Meny-købmand Søren Engberg, fortæller, at det har været restauranterne, der i første omgang har måttet lukke, men at alle stadig har take away.

"Vi har været begunstiget af at være en bymidte og ikke at være et lukket center, så vi har haft åbent, og der har været rigtigt travlt. Alle butikker er besøgt flittigt, og borgerne har været gode til at handle lokalt. Jeg tror, der også er sparet op til en udsigt til, at nogle butikker kommer til at være lukket efter jul. Det er været dejligt at se den fine opbakning," siger Søren Engberg.

"Kunderne har taget det virkelig flot," siger han.

Også efter jul vil der være en lang række af butikker, der stadig har åbent på Værløse Bymidte på trods af nedlukningen. Det gælder butikker, der sælger fødevarer, dagligvarer og medicin.

"Spisesteder, bager, fiskehandler, slagter, dyrehandel og Matas og Normal er også åbne efter den 27. december. Og jeg håber på, at de butikker, der så skal holde lukket har opbygget lidt at falde tilbage på her den seneste uges tid," siger Søren Engberg.

"For egen regning vil jeg sige, at det kan være svært at se det logiske i at lukke omkring halvdelen af butikkerne ved nedlukningen efter jul. Man kan jo så forestille sig, at flere så samler sig i det, der så holder åbent," siger formanden for Værløse Bymidte.