Byggetilladelse til Søndre Vagt-projektet

Arbejdet med at etablere 26 rækkehuse mellem Bringehusene og Perimetervej kan fortsætte. Jonstrup 89s klage til Planklagenævnet fik ikke opsættende virkning. Dermed vil projektet være fremskredent, inden der kommer en afgørelse på klagen.

- Afslaget var egentlig forventeligt, da der typisk skal indicier om betydeligt lovbrud til for opsættende virkning. Så next step er Planklagenævnets afgørelse - forventeligt inden for de næste otte måneder, siger Bo Søgaard fra Jonstrup 89 til Frederiksborg Amts Avis.