Byfest med indbygget medmenneskelighed

Furesø - 13. september 2021

Børn og voksne hyggede sig gevaldigt i det skønne sensommervejr, da der i lørdags var byfest i anledning af Hareskov IFs 80 års jubilæum.

Midt i al festivitasen var der også et skær af velgørende medmenneskelighed. I løbet af dagen blev der samlet ind til Børnecancerfonden. Der blev løbet, solgt fodboldtrøjer og meget andet.

Anstrengelserne fik et imponerede udbytte, da der blev samlet 55.000 kroner sammen til det gode formål.

Formanden for Hareskov IF, fodbold, Jim Midjord, glæder sig over den gode dag.

- Vi fik skabt en god dag. med en masse glade mennesker. Der var liv og glade dage. Det primære for os var at samle byen. For os handler det om at tage det medansvar for de gode liv i byen. Med 800 medlemmer i en by med 3700 borgere har vi en stort ansvar, siger Jim Midjord.

Det var også en lejlighed til at spille opvisningskamp på den nye kunstgræsbane på Månedalstien. Fodboldeksperten Christian Taylor samlede et hold med gamle stjerner som Søren Colding, Bajram Fetai, Jan Kristiansen, Michael Gravgaard samt sportsjournalisterne Peter Grønborg og Anders Sigdal. De spillede imod et hold fra Hareskov IF med 75-årig Keld Midjord som alderspræsident.

Nu vil Hareskov IF evaluere på byfesten. Jim Midjord afviser ikke en gentagelse næste år.

- Folk vil gerne have en fest igen næste år. Det skal vi lige have evalueret på i bestyrelsen. Det bedste var, at byen bakkede op med frivillige kræfter. Festen var primært arrangeret af frivillige, der ikke nødvendigvis er en del af fodboldklubben. Så det er klart en mulighed med en gentagelse, siger Jim Midjord.