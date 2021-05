28.440 mio kr. får Furesø Kommune for at sælge området ved det gamle rådhus og langs Frederiksborgvej og Stavnsholtsvej til entreprenører. Sophienberg gruppen får to uger til at overveje, om virksomheden vil matche dette bud. Skitse: Furesø Kommune

Budkrig om centralt område i Farum

Sophienberg gruppen vandt i 2018 retten til at udvikle et visionsprojekt for udviklingen af området ved Frederiksborgvej i Farum. I den forbindelse fik Sophienberg gruppen forkøbsret til at udvikle området. Det skal forstås på den måde, at hvis en anden entreprenør byder højere, så vil Sophienberg gruppen få mulighed for at matche buddet.