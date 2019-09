I den nye budgetaftale garanterer Furesø Kommune, at der vil blive fundet midler til etablering af en miljørigtig kunstgræsbane i Hareskovby. Fodboldformand Jim Midjord er naturligvis godt tilfreds med den melding.

Send til din ven. X Artiklen: Budgetaftale sikrer finansiering af miljørigtig kunstgræsbane i Hareskovby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgetaftale sikrer finansiering af miljørigtig kunstgræsbane i Hareskovby

Furesø - 24. september 2019 kl. 09:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks år efter byrådet i Furesø Kommune besluttede, at etablere en kunstgræsbane i Hareskovby er der fortsat ikke kommet gang i sagerne. Men med den nye budgetaftale skulle det være ganske sikkert.

- Vi har i sidste time besluttet at afsætte de nødvendige midler, så vi kan få en miljørigtig løsning. Vi forudsætter, at foreningen er med, og vi skal kigge på noget ekstra finansiering, men kommunen sikrer med denne aftale, at projektet bliver til noget, siger Lars Carstensen (K).

Den melding modtages med glæde i Hareskov IF Fodbold.

- Vi er selvfølgelig glade for den melding, og vi er naturligvis indforstået med, at banen skal laves miljømæssigt korrekt. Hvis der kommer en meromkostning for os, så må vi se på det, lyder det fra Jim Midjord, formand for Hareskov IF Fodbold.

I den oprindelige aftale afsatte Furesø Kommune 4,2 mio. kr. til kunstgræsbanen, mens Hareskov IF Fodbold bidrog med 1 mio kr. En klage over manglende VVM-undersøgelse sendte sagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som netop var blevet udflyttet til Viborg. Næsten to år tog det at få svar. Furesø Kommune fik medhold, men det stoppede ikke bekymringerne for påvirkningen af miljøet. Et ønske om en membran og kloakering stod højt på ønskesedlen. Men den sender prisen for banen i vejret til 8-9 mio. kr.

Det nye i sagen er, at budgetaftalen sikrer den nødvendige finansiering til at sikre en miljørigtig løsning.

- Naturligvis skal banen etableres på en miljømæssig forsvarlig måde, så må vi betale, hvad det koster. Det nye oplæg er at vi i november får en redegørelse for, hvad det præcis vil koste at lave bane med membran eller en bane af nyt materiale som ikke forurener. Samtidig vil vi høre boldklubben, om de vil være med på mere medfinansiering. Kommunen kommer med resten af pengene, lyder det fra Lars Carstensen.

Den løsning har de konservative kæmpet for som et led i bestræbelserne for at understøtte lokalsamfundene.

- Den kunstgræsbane har været på vej så længe, og nu skal det altså være. Vi har kæmpet for at få de lokale samfund op at stå og få gjort dem ligeværdige til bycentrene. Desuden understøtter vi på denne måde en aktiv fodboldklub i Hareskovby, siger Lars Carstensen.

Jim Midjord understreger, at banen ikke kun vil gavne fodboldklubben men hele byen.

- Vi gør en kæmpe indsats for, at det skal lykkes. Det gør vi ikke kun fodboldklubbens skyld men for hele byens skyld. Vi mener, at banen også vi være til gavn for skolen og for andre idrætsforeningen i byen, siger Jim Midjord.

Den seneste melding fra forvaltningen i Furesø Kommune er, at arbejdet med at etablere banen kan gå i gang sommeren 2020.