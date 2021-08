Budgetaftale er faldet på plads: Kun et parti står udenfor

Budgetaftalen skal i høring fra den 3.-17. september, hvor det er muligt for alle at give deres mening til kende. Arkivfoto

Alle partier undtagen Liberal Alliance har indgået en aftale om budgettet for næste år, der nu skal i høring. Der skal blandt andet effektiviseres for flere millioner, og det vækker glæde hos Venstre

Sommerferien er kun lige overstået, før der allerede ligger en budgetaftale klar mellem et stort flertal af partierne i Furesø Kommune.

Bag aftalen står alle partier undtagen Liberal Alliance, og budgetaftalen 2022-2025 skal efter et møde i økonomiudvalget onsdag videre til første behandling i byrådet.

Derefter sendes budgetaftalen i høring fra den 3.-17. september, og den 15. september bliver der afholdt et borgermøde om budgettet. Budgettet bliver endeligt vedtaget af byrådet den 13. oktober.

Kopieret forslag Det er et noget større flertal, der står bag denne gang i modsætning til sidste år, hvor både Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti valgte at stå udenfor.

De kom i stedet med deres eget budgetforslag, men det bliver der ikke noget af i år. Det fortæller gruppeformand Gustav Juul fra Venstre, der næsten ikke kan komme i tanke om noget, han ikke bryder sig om ved budgetaftalen.

"Rigtig mange af de forslag, som vi stillede sidste år, er kommet med. Det handler blandt andet om grøn omstilling på busdrift og tilbagerulning af besparelser på idrætsområdet, hvor foreningerne har skulle betale et gebyr ved overnatninger. Derudover er der også fjernet besparelser på aktivitetscentrene Gedevasevang og Skovgården, og der er sat penge af til at udvide Jonstrup Skole til 3. klasse," siger han.

I budgetaftalen lægges der også op til at effektivisere for yderligere fem millioner kroner om året, fra 20 til 25 millioner kroner om året. Det har også været en af Venstres mærkesager.

"Det har vi nu fået med i budgettet, som betyder, at kommunen bliver drevet mere effektivt," mener Gustav Juul.

Det eneste de hos Venstre ellers kunne have ønsket sig, er en aftale om et friplejehjem i kommunen.

"Men det havde vi heller ikke regnet med," siger han og tilføjer:

"Der er virkelig blevet lyttet til det, vi foreslog sidste år, og man kan næsten sige, at borgmesteren stort set har kopieret vores forslag," siger han.

LA: For uambitiøst Derimod er der mindre begejstring at spore hos Liberal Alliance, da partiets ene byrådsmedlem Søren Bronée Bronér ikke mener, at den er ambitiøs nok.

"Vi kan bestemt godt se gode takter, men vi har valgt at stå udenfor aftalen, da den ikke er ambitiøs nok på den økonomiske side eller på skolebørnenes side. Vi blev hånet for vores effektiviseringsniveau ved budgetforhandlingerne sidste år, men jeg mener, at vi kan blive endnu dygtigere til at effektivisere. Det kunne sagtens være mere end de 25 millioner kroner, da vi har talt om effektiviseringer for 30 millioner kroner. Jeg taget gerne chancen for at blive hånet endnu engang for at hæve barren endnu mere," siger han.

Derudover havde de hos Liberal Alliance også gerne set en tilbage rulning af den øgede forældrebetaling, der blev indført på SFO-området sidste år.

"Vi havde gerne set en tilbage rulning af den øgede egenbetaling, da vi mener, at det er en skjult skattestigning. Vi vil også gerne have løftet det faglige niveau i især afgangsklasserne, og sørget for at der bliver taget bedre hånd om de særligt begavede børn. Derudover mener vi stadig, at Jonstrup Skole skal udvides til og med sjette klasse," siger Søren Bronée Bronér.

Pulje til innovation Hos Konservative er gruppeformand og anden viceborgmester Lars Carstensen til gengæld i store træk tilfreds med aftalen. Han hæfter sig især ved, at der ikke bliver brugt løs af sidste års overskud på omkring 40 millioner kroner.

"I stedet sikrer vi, at vi betaler af på vores gæld de næste fire år, og vi hæver kravet til kommunens kassebeholdning fra 80 til 120 millioner kroner. Jeg er glad for, at vi fortsat fører en ansvarlig, økonomisk politik," siger han.

Derudover glæder han sig over en ny pulje til innovation, som Lars Carstensen har været med til at foreslå.

"Det er en ny opfindelse, hvor fagudvalgene kan søge penge til gode idéer, der kan tjene sig hjem over tid," fortæller han.

Der er dog også en flue i suppen, siger Lars Carstensen, og det er en stor pulje på 750.000 kroner, der er afsat til øget biodiversitet.

"Det er en meget stor pulje, som jeg ikke er klar over, hvad skal bruges til. Vi har ikke noget imod biodiversitet, men det er noget, som vi skal spørge ind til," siger han.

Lars Carstensen glæder sig nu til høringsperioden, hvor borgere og interessenter kan komme med deres input før den endelig vedtagelse i byrådet.

"Jeg glæder mig til en god diskussion i høringsperioden. Jeg er glad for, at 20 ud af 21 byrådsmedlemmer bakker op om aftalen, da det er en stærk indikation på, at vi kan arbejde sammen i byrådet," slutter han.

Furesø Avis har også forsøgt at få en kommentar til budgetaftalen fra borgmester Ole Bondo Christensen (S), men det har ikke været muligt.