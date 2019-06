Se billedserie Ølentusiasterne Kim Madsbjerg (forrest) og Lars Harder vil med CPH Brewhouse være det lokale bryggeri i området omkring Flyvestation Værløse. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Bryghus vil vinde de lokale hjerter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryghus vil vinde de lokale hjerter

Furesø - 01. juni 2019 kl. 10:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Madsbjerg og Lars Harder har egentlig rigeligt at lave med deres arbejde som henholdsvis officer i Forsvarskommandoen og HR-chef i Uddannelses og Forskningsministeriet, men de kunne bare ikke lade være, da muligheden bød sig for at købe deres helt eget bryggeri i de maleriske omgivelser på Flyvestation Værløse.

- Lysten var der, simpelthen, siger Kim Madsbjerg og fortsætter:

- Vi havde snakket om at blive iværksættere i lang tid og har brygget derhjemme i mange år. Det gav sig selv, at hvis vi skulle lave noget, så skulle det være øl, og så dukkede den her mulighed op.

Taarbæk Mikrobryggeri blev derfor til CPH Brewhouse, da vennerne købte bryggeriet pr. 1. september 2018.

- Vi er begge militærfolk og kunne ikke stå for omgivelserne. Det er et fantasisk kreativt område, som talte lige til vores hjerter. Vi var ikke i tvivl om, at det skulle være her, forklarer Kim Madsbjerg.

Makkerparret har en klar mission. De vil være det lokale bryggeri, som laver specielle øl.

- Vores kundegrundlag er ikke dem, der vil have en øl til en femmer i supermarkedet. Vi satser på at levere til ølbarer i København, til de lokale arrangementer og til firmaer. Vi er meget overraskede over, hvor stort fokus den lokale erhvervsforening har på lokalt netværk. Den filosofi passer perfekt til os, forklarer Lars Harder.

Bryggeriet har en kapacitet på 300 til 600 liter pr. bryg.

- Det gør, at vi kan lave helt særlige øl til virksomheder, som skal holde en fest eller til lokale arrangementer, siger Kim Madsbjerg.

Foreløbigt er det blevet til otte slags øl. Fire af dem er fremstillet specielt i anledning af ølfestivalen i København. Det er navne som The Red Baron, Hangar 5, Take Off IPA og Made Wheat Love. Bemærk, koblingen til Flyvestationen.

- Vi har ingen planer om at blive kæmpestore. Vi vil være det lokale bryggeri, som laver god øl. Det er passionen for øl, der er bærende for os. De penge, vi tjener, skal investeres i at blive bedre til det, vi laver, slår Kim Madsbjerg fast.

Tiden er knap

Makkerparret har ikke nok timer i døgnet. For brygningen foregår ved siden af deres normale arbejde.

- Vi bryggeri weekenderne eller når vi kan afspadsere en dag. Tid er en udfordring, siger Lars Harder, som godt ved, hvad der nu skal bruges tid på.

- I den næste tid skal det handle om marketing og salg.

Men et eller andet sted lurer drømme om at blive ølbryggere på fuld tid.

- Det kunne være fedt, men det skal også kunne bære. Vi starter det op stille og roligt. Indtil videre er det en hobby, forklarer Kim Madsbjerg.