Brug naturen til fitness

I nedlukningstider er det oplagt at kigge mod naturen for at finde alternative muligheder, når nu fitnesscentre har coronalukket. Og skovridder Kim Søderlund fra Naturstyrelsen fortæller, at der er mange muligheder.

"Naturfitness kræver kun, at du bruger hovedet og naturen for at blive inspireret. Du kan eksempelvis bruge en træstamme til at øve balancegang, til at lave armbøjninger ved, til at springe over, til at lave stepøvelser og til ..., ja til en masse forskelligt, som du selv kan opfinde. Du kan udfordre andre til at gøre det samme, konkurrere på tid eller på afstand og udholdenhed. Bare brug fantasien og kroppen. Hvis du vil have lidt inspiration til naturfitness, ligger der en masse gode forslag på Naturstyrelsens hjemmeside," står der i pressemeddelelsen.