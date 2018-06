Send til din ven. X Artiklen: Brudedalen skal sælges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brudedalen skal sælges

Furesø - 02. juni 2018 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mikkel Kjølby

En flytning af dagplejen fra Brudedalen på Stavnsholtvej til lokaler i Farum Midtpunkt har givet Furesø Kommune mulighed for at sælge grunden. Det udløste en overraskende heftig debat ved onsdagens byrådsmøde.

- Jeg er usikker på det fornuftige i at sælge grunden. Vi kan komme til at stå i den situation, at vi mangler ejendomme til institutioner om få år. I sidste ende kan det ende med, at blive nødvendigt at placere en institution på Skolelandbrugets grund, og det vil nok udløse store politiske diskussioner, lød det fra Venstres Lars Carpens, mens hans gruppeformand Gustav Juul kaldte det at sælge ud af arvesølvet for at finansiere driften.

Det Radikale Venstres Tine Hessner fulgte op.

- Det Radikale Venstre er usikre på at vi skal afhæde alle ejendomme. Det er lidt en trend for tiden. Vi bør se tiden an, sagde Tine Hessner.

Formanden for Udvalget for Byudvikling og Bolig, Egil Hulgaard (K) holdt dog fast.

- Jeg støtter tanken om langsigtet planlægning, men den her grund er for lille til en institution, derfor er jeg ikke bekymret for at afhænde den, sagde Egil Hulgaard om den cirka 2000 kvadratmeter store grund.

Carsten Svensson (DF) påpegede, at det var bedst med lidt elastik i den kommunale ejendomsportefølje. Bettina Ugelvig Møller (S) forsikrede, at der var styr på prognoserne, og partiet stemte også for et salg. Det blev vedtaget med stemmerne 15 for seks imod. Imod stemte Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.