Bronér valgt som LAs spidskandidat

Nu er Søren Bronee Bronér også valgt som Liberal Alliances spidskandidat til det kommende kommunalvalg, november 2021, for Furesø. Han blev valgt uden modkandidater. Partiet forventer at opstille flere kandidater på en sideordnet liste.

- I Liberal Alliance hylder vi friheden, og det medfølgende ansvar. Det betyder at Furesø familier skal have bedre mulighed til at leve deres liv på den måde de ønsker. Derfor mener vi at pengene skal følge den enkelte, ung som ældre. Fra mandag morgen og til godt hen på onsdagen, går hele din løn til alle andre. Det er også godt, og vigtigt at vi kan hjælpe, støtte og udvikle andre. Men når du først får del i din egen flid, midt på ugen, så er det afgørende at din arbejdsindsats anvendes bedst muligt og ansvarligt, siger Søren Bronee Bronér i en pressemeddelelse.