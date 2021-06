Med støtte på 25.000 kroner fra puljen Vores Furesø er Farum Sø Brolaug kommet et stort skridt tættere på at kunne etablere en udsigtsbro i Farum Sø. Tegning: Claus Seidel.

Brolaug får kommunal støtte

Furesø - 15. juni 2021

Det nystiftede Farum Sø Brolaug er kommet et stort skridt tættere på at kunne etablere en ny udsigtsbro i Farum Sø,

Furesø Kommunes udvalge for kultur, fritid og idræt har tildelt brolauget 25,000 kroner i støtte fra den nye pulje Vores Furesø, som støtter nye projekter og tiltag.

- Vi har valgt at give støtte til Farum Brolaugs rigtig gode idé om et ekstra samlingssted i form af en rekreativ bro. Brolauget har selv skudt midler i projektet, søgt tilladelser mm og vores vurdering i udvalget er, at dette vil komme Furesøborgere til gavn i mange år fremadrettet. Det tilskud vi giver kan dertil være med til at åbne op for mere hos eksterne fonde. Så vi ser frem ti indvielsen og mon ikke broen bliver et tilløbsstykke, siger udvalgsformand Tine Hessner (RV).

Farum Sø Brolaug er stiftet af 40 medlemmer og har ved egen kraft indsamlet 45.000 kroner til projektet, som blev sat i værk, da søens ejer Naturstyrelsen meddelte, at den eksisterende plastikbro skulle nedtages. For at projektet realiseres kræver det yderligere 45.000 kroner. Nu har kommunen altså valgt at bidrage med 25.000 kroner.

Om alt går vel kan vi alle nyde udsigten fra den ny træbro, lidt til venstre for enden af O. B. Muusvej-stien, i løbet af den kommende sommer.

Et skridt på vejen

Ansøgning fra Farum Sø Brolaug lød oprindeligt på 50.000 kr., men det halve er også et skridt på vejen.

- Vi er super glade for, at Furesø Kommune, også i økonomisk henseende, har valgt at bakke op om broprojektet med 25.000 kroner. At vi ikke er blevet bevilget hele det ansøgte beløb på 50.000 kroner er selvfølgelig lidt ærgerligt, men at Brolauget nu har 75% af finansiering på plads, er en stærk udgangsposition for at finde de sidste 25.000 kroner, siger Peter Starup fra Farum Sø Brolaug.

Nu arbejder brolauget videre med at finde de sidste penge.

- Mon ikke der blandt alle de danske fonde, er bare en enkelt som finder, at ideen er så god at den er værd at støtte. Det håber og arbejder vi i Brolaugets bestyrelse ihvertfald på, lyder det fra Peter Starup.

Penge til jazzfest

Puljen Vores Furesø er i sit første leveår og vi har været spændt på, hvilke ansøgninger der kom ind. Den primære hensigt er at støtte op om borgerinitiativer og foreningsinitiativer der kan sætte spor. Det kan feks. være igangsættelse af nye aktiviteter, som får lidt fødselshjælp, aktiviteter for særlige målgrupper eller andet. Puljen er relativ bred, og dækker politikkens fires indsatsområder (Et godt sted at vokse op - frivillighed og nye aktiviteter - stærke fællesskaber og livskvalitet - oplevelser, udsyn og sammenhængskraft).

Yderligere et projekt fik støtte i denne omgang. udover Farum Sø Broalug får Farum Jazzklub støtte til en jazz-koncert for alle med gratis adgang, tilrettelagt af frivillige fra Farum Jazzklub.

- Det bliver endda måske en salut til den endelige udfasning af coronarestriktioner kan det nu se ud til. En sand genåbning i jazzede omgivelser. Begge projekter er båret af frivillige, der yder en indsats, som kommer mange Furesø borgere til gavn, siger Tine Hessner.