Se billedserie Hvis ellers tilladelserne kommer på plads, så vil Bregnerød Kro genopstå som Hotel Bregnerød Kro. Bregnerød Kros redningsmænd er fra venstre: Peter Djørup, Finn Skovbo Pedersen og Jesper Djørup fra Rederiet Føniks. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Brixtoftes gamle stamkro genopstår som nyt hotel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brixtoftes gamle stamkro genopstår som nyt hotel

Furesø - 16. november 2019 kl. 04:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden afsløringerne af Farums tidligere borgmester Peter Brixtoftes gigantiske vinregninger på Bregnerød Kro, har den historiske kro været gennem stribevis af konkurser, tvangsauktioner og politianmeldelser. Den 300 år gamle kro er de seneste år gået i forfald.

Men nu sker der noget helt nyt. Den 3. april i år fik Rederiet Føniks hammerslag på Bregnerød Kro på endnu en tvangsauktion. Nu er investorerne klar til at smide 24,8 mio. kr. ind i et projekt, som skal udvide, modernisere og genrejse Bregnerød Kro som et moderne hotel med 54 værelser og 400 kvadratmeter restaurant og kro.

- For at undgå at kroen lider den samme skæbne som mange gange tidligere, skal der større volumen til. For at få et forretningsgrundlag planlægger vi, at Hotel Bregnerød Kro skal have 54 værelser og 400 kvadratmeter køkken, restaurant og kro. Det kræver, at vi bygger til, forklarer Finn Skovbo Pedersen fra Rederiet Føniks.

Direktør Peter Djørup er fra lokalområdet og ser et stort potentiale for et hotel i naturskønne omgivelser i Nordsjælland.

Sådan kommer Hotel Bregnerød Kro til at tage sig ud fra nordsiden.



- Vi tror på, at Nordsjælland er et område, hvor man kan drive et hotel. Der er vækst i industrien og et superhospital på vej. Der er brug for værelser, siger Peter Djørup.

Planerne indebærer, at den gamle krobygning forlænges med syv meter ud mod parkeringspladsen, og at taget hæves godt en meter til samme højde som den nyere gule bygning. Ud mod motorvejen er det tanken at bygge ud for at skaffe plads til indendørs servering i restaurationen. Og så kommer der nyt stråtag på hele molevitten, regnvejrsbede foran bygningen for at opsamle vandet fra taget, solceller på taget og jordvarme.

- Vi ser det som, at vi får Bregnerød Kro til låns. Vi skal aflevere den igen på et tidspunkt, og så skal den helst stå i 300 år, siger Jesper Djørup.

I sydenden etableres ikke en hestestald, men en cykelstald. Føniks ser cykelturisme som en spændende faktor i projektet.



Furesø Kommune har netop sat gang i lokalplanarbejdet.

I haven er det tanken, at bygge ud, så der bliver plads til 400 kvadratmeter restaurant og krostue.



Bregnerød Kros historie kan spores helt tilbage til 1700-tallet. Foto: Kenn Thomsen