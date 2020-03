Furesøs Borgmester Ole Bondo Christensen (S) ser de stigende udgifter til udligning som et bristet forudsætning for Furesø-aftalen, der skulle sikre kommunen mulighed for udvikling på lige fod med sammenlignelige kommuner.

Brixtofte-gælden plager Furesø i udspil til udligning

- Byrådet har knoklet for at få kommunens økonomi til at hænge sammen, men forudsætningerne for at sikre balance i økonomien falder bort, når udligningsbidraget bare eksploderer. Det er en bristet forudsætning, som regeringen må forholde sig til, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).