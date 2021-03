Bringegårdene gøres klar til salg

Den sydlige del af Flyvestation Værløse er i fuld gang med at blive forvandlet fra forladt militærbase til et attraktivt boligkvarter. Især området omkring Flyvestation Værløses kontroltårn er i høj kurs hos boligkøberne.

- Vi er fuld gang med at opføre Officershusene på flyvestationen, og dem er der stor efterspørgsel efter. Derfor sætter vi allerede nu første etape til salg af 42 huse mere i kvarteret Bringegårdene. Det bliver arkitekttegnede dobbelthuse, som appellerer til rigtig mange mennesker, siger Jesper Kristensen, som er adm. direktør for REKA Group.

Dobbelthusene er tegnet af arkitektfirmaet Tredje Natur, som også har udarbejdet helhedsplanen for området. Husene i Bringegårdene bliver bygget i et ottetal med egne haver og gårdrum i midten.

- Flyvepladsen er stor, men hyggelig. Der har fra starten været en ambitiøs helhedsplan for den store grund. Det viser sig i form af stor mangfoldighed med bofællesskaber, mange hyggelige huse og en række fællesfaciliteter, så området er i høj grad fuld af liv, fortæller Jonas Gejl Lauridsen, som er projektchef hos REKA Group.

Stor interesse for Sydlejren Ejendomsmægler Thomas Lausen, home, står for salget af REKA Groups boliger i Sydlejren. Han melder om kæmpe interesse i Officershusene og Staldhusene.

Bringegårdenes placering i naturskønne omgivelser vil være et væsentligt aktiv i forbindelse med salget af de 42 boliger.

- Mange af dem kommer til at ligge naturskønt og med god udsigt. I og med at det er halve dobbelthuse, får de alle store vinduer og et godt lysindfald, forklarer Thomas Lausen.