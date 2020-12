Bregnerød skal beskyttes mod udpegning til råstofinteresseområde gennem et paragraf 34-forbud samt en fredning af området.

Bregnerød skal sikres mod grusgrav

Furesø - 23. december 2020 kl. 15:04 Kontakt redaktionen

BREGNERØD: Byrådet tager de skrappe midler i brug for at forhindre Region Hovedstadens planer om at udpege et område ved Bregnerød til råstofinteresseområde med dertil hørende risiko for, at en entreprenør anlægger en grusgrav i det naturskønne område.

Et enigt byråd besluttede ved byrådsmødet onsdag i sidste uge, at nedlægge et paragraf 34-forbud, der omfatter de områder, som regionen vil udlægge til råstofindvinding. Paragraf 34-forbuddet gælder maksimalt i ét år. Området, der vil blive omfattet af § 34-forbuddet er 122,9 hektar stort og omfatter 17 ejendomme og et vejareal. Området vil rumme det 49,7 hektar store areal, som regionen foreslår udlagt til interesseområde for råstofgravning og arealerne udenom.

- Bregnerød er en landsby i Furesø med mange natur- og kulturværdier, der ikke kan ikke genskabes, hvis vi mister dem. Derfor må vi ty til fredning, så naturen og borgerne ikke kommer til at betale prisen. Området i Bregnerød, som regionen vil lave grusgravning i, ligger klemt ind mellem bymæssig bebyggelse, fredede områder, Natura 2000-områder og særligt beskyttede naturområder (§ 3-områder). At grave grus i området kan ikke lade sig gøre, uden at det vil påvirke området dramatisk. Derfor har vi besluttet at indføre et § 34-forbud,« siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Forbuddet betyder, at der ikke må etableres forhold, der strider mod en påtænkt fredning i det kommende år, gældende fra offentliggørelsen af forbuddet. Borgerne i området vil derfor nu få tiltaget i høring, og først efter eventuelle tilpasninger vil forbuddet have effekt.

Sideløbende begynder arbejdet med en decideret fredningssag for Stavnsholtskilen, hvilket kan tage flere år. Men udvalgets næstformand, Øjvind Vilsholm (Ø) glæder sig over, at en fredning nu er på vej.

- Området kunne i dag have været fredet, men den daværende By- og Landskabsstyrelse fandt det i 2007 ikke nødvendigt. Lige som et flertal i byrådet vurderede styrelsen den gang, at området er tilstrækkeligt sikret gennem blandt andet Fingerplanens kilebestemmelser. Det står nu lysende klart, at det var en forkert vurdering, og derfor glæder det mig, at hele byrådet denne gang bakker op om at sætte fredningen i gang. Det vil ikke bare beskytte området mod en ødelæggende råstofgravning, en fredning vil også sikre, at vi i mange år fremover bevarer området, som vi kender det i dag, siger Øjvind Vilsholm.

Samtidig med dialogen med Region Hovedstaden og fredningsarbejdet har en henvendelse til miljøminister Lea Wermelin (S) resulteret i, at Furesøs borgmester skal mødes med ministeren i det nye år.

- Loven må ændres så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre. I dag er det sådan, at hver region skal anvise områder til udgravning af råstof, svarende til regionens eget forbrug af råstof. Udfordringen er, at Region Hovedstaden er meget tættere befolket end de øvrige regioner i landet og har væsentligt større byggeaktivitet. Derfor er det nuværende regelsæt for stor en udfordring for de relativt få grønne områder, der findes i hovedstadsregionen. Planlægningen af råstofforsyningen må ske på baggrund af hele landets ressourcer under ét uden skelen til regionale grænser, og så skal råstoffer genanvendes i et helt andet omfang end de bliver i dag,« siger borgmester, Ole Bondo Christensen (S).