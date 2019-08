Bregnerød sætter slutspurten ind

Det siges at: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den overrumplende besked om, at Region Hovedstaden ville udlægge to felter ved Bregnerød til interesseområder for råstofindvinding har i den grad fået borgerne i landsbyen til at rykke sammen og kæmpe for deres skønne by.