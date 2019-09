Tilsyneladende er ingen interesseret i at udlægge dette område til råstofinteresseområde, men det bliver nok sådan alligevel.

Send til din ven. X Artiklen: Bregnerød rammes af tosset lov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bregnerød rammes af tosset lov

Furesø - 17. september 2019 kl. 09:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Basalt set er ingen af parterne interesseret i at udpege et område i Bregnerød til interesseområde for råstofindvinding, men det bliver formentlig sådan alligevel.

Lovgivningen forpligter Region Hovedstaden til at udarbejde en råstofplan, hvor landsdelen potentielt kan være selvforsynende 12 år frem. Det skal altså gøres, selvom det vil kaste en mørk sky indover Bregnerød.

- Jeg tænker, at det er trist, at lovgivningen giver os den opgave for så lang en periode. For det generer rigtig mange mennesker, at deres område bliver udlagt til interesseområde eller graveområde, vel vidende at det måske slet ikke bliver udnyttet, sagde Kim Rockhill (S), formand for Region Hovedstadens Miljø- og klimaudvalg, til TV2 Lorry i sidste uge.

Men det argument undsiger Furesø Kommune.

- Det er ikke for Regionsrådet en forpligtelse at udpege området som råstofinteresseområde. Det vil altid være en afvejning af interesser, der bør føre frem til, at et råstofinteresseområde udlægges. Furesø Kommune finder, at beskyttelsesinteressen i Bregnerød klart vejer tungest, og mener derfor, at Regionsrådet bør bruge sin frie ret til ikke at udpege det til råstofinteresseområde, skriver Furesø Kommune i det supplerede høringssvar.

Folketingsmedlem Egil Hulgaard (K) har været i dialog med Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin (S) om sagen.

- Jeg har diskuteret sagen om råstofindvinding med miljøministeren og prøver at afdække, hvordan den udfordring som Nordsjælland står overfor, kan løses bedre, for eksempel via en revision af vejledningen, siger Egil Hulgaard.

Borgmester Ole Bondo Christensen fastholder sin melding.

- Det er Furesø Kommune klare opfattelse, at begge områder ved Bregnerød bør udgå, ikke mindst i lyset af de natur og miljøinteresser, der i området. Regionsrådet skal behandle sagen den 24.9. og en endelig Råstofplan foreligger først i 2020. Vi vil fortsat følge sagen tæt med et mål om sikre, at det andet interesseområde også ud går af planen, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).