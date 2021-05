Bregnerød ånder lettet op - råstofområde trækkes ud af planen

Der kommer ingen grusgrav i Bregnerød. Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden anbefaller, at området pilles ud af Råstofplanen. Den melding vækker jubel i Bregnerød og på Furesø Rådhus.

Furesø - 27. maj 2021 kl. 12:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Striden om råstofinteresseområdet i Bregnerød kom så vidt, at de helt store kanoner blev trukket frem i »Slaget om Bregnerød«. Men nu strækker Region Hovedstaden våben. Bregnerød trækkes ud af råstofplanen. Officielt fordi Region Hovedstaden ændrer praksis.

- Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Regionsrådet, at Bregnerød bliver taget ud af råstofplanen, siger udvalgsformand Kim Rockhill (S) til Frederiksborg Amts Avis.

Sagen skal endelig vedtages af Regionsrådet, men det er formentlig en formssag, da detaljen om Bregnerød kun er en lille del af den samlede råstofplan, som er mange år forsinket.

- Der er så mange usikkerheder i forhold til om det om fire eller otte år kan ende som et graveområde. Bregnerød var ikke udlagt til et graveområde men et interesseområde. Det er en forventning om, at det kan blive et graveområde på sigt. Når vi kigger ned i det, er usikkerheden for stor. Vi er ikke helt sikker på, at resoourcen vil stå mål med usikkerheden. Der skal være et mål mellem, hvor meget vi kan få gravet, og hvor meget vi forstyyrer området. Vores sikkerhed er ikke stor nok til, at vi vil tage det med i planen, forklarer Kim Rockhill.

Nyheden modtages med glæde i Bregnerød.

- Det er super dejligt. Det har været helt afgørende, at vi har stået sammen imod det her som borgeforening og har haft et fantastisk samarbejde med kommunen, siger Lars Hovgaard, som har været med fra starten i kampen mod grusgraven.

Furesø Kommune har i flere omgange protesteret voldsomt over udpegelsen af Bregnerød til råstofinteressområde, og Furesø Byråd har nedlagt et paragraf 34 forbud i området. Det forhindrer aktivitet i området som forvarsel til den fredningssag, som Furesø Kommune har varslet for at stoppe planen. Ganske mange interesseorganisationer har skrevet høringssvar, hvor de har kritiseret udpegelsen af råstofinteresseområdet i Jonstrup.

Borgmester Ole Bondo Christensen er jublende glad på Bregnerøds vegne.

- Det er intet mindre end fantastisk glædeligt. Det er en glædens dag for Furesø, siger Ole Bondo Christensen (S) og fortsætter:

- Bregnerød er et enestående område med mange natur- og kulturværdier. Det ville have været helt forfærdeligt, hvis området skulle ødelægges af grusgravning og tung lastbiltransport.

Vi skal beskytte vores natur og gerne have mere af den. Det er helt central målsætning for et samlet Byråd. At det er lykkedes at få pillet Bregnerød ud som interesseområdet skyldes et stærkt samarbejde mellem lokale beboer i Bregnerød og kommunen, hvor vi i fællesskab har været i dialog med Region, Folketing og minister, udarbejdet et hav af høringssvar og haft foretræde, hvor det kunne lade sig gøre, fortæller Ole Bondo Christensen, som retter en stor tak til lokale ildsjæle i Bregnerød, samt Egil Hulgaard (K) og Øjvind Vilsholm,(Ø) som har kæmpet kampen i Folketinget, da de vikarierede som folketingsmedlemmer.

Egil Hulgaard bliver helt rørt over nyheden.

- Aj, hvor er det fedt. Fantastisk, at det er lykkedes borgerne i Bregnerød, at slå pjalterne sammen med Byrådet, DN og rigtig mange andre gode kræfter og få taget den håbløse plan at grave grus i Bregnerød - midt imellem fredede områder og Natura 2000 arealer - ud af Region Hovedstadens Råstofplan, siger Egil Hulgaard, som arbejdede med sagen i Folketinget.

Lars Hovgaard glæder sig over, at fornuften sejrede i sidste ende.

- Det er objektivt set den rigtige løsning. Baseret på manglende på evidens for, at der skulle ligge et råstofinteresseområde i Bregnerød. Det er nærmest blevet en hjerneblødning, at det område blev udpeget. Man kunne lige så godt have udpeget Dyrehaven eller Fælledparken, lyder det fra Lars Hovgaard.