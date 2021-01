Bred koalition vil forhindre grusgrav i Bregnerød

Striden om Region Hovedstadens råstofplan fortsætter for fuld udblæsning frem mod vedtagelsen af planen.

Furesø Kommune er stik imod udpegningen af et område i Bregnerød til råstofinteresseområde og har allerede varslet et såkaldt paragraf 34 forbud mod råstofgravning i området. Et §34-forbud er et foreløbigt forbud. Det er et værktøj, som gør det muligt for miljø- og fødevareministeren eller kommunalbestyrelsen at nedlægge forbud mod en anvendelse af en ejendom eller mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning.