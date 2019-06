Snart kan de lidt større børn mellem 14 og 16 år blive brandkadetter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Brandkadetter kan snart trække i trøjen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandkadetter kan snart trække i trøjen

Furesø - 25. juni 2019 kl. 18:26 Af Redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Brand & Redning har indgået et samarbejde med SSP-indsatsen og Ungdomsskolen i Furesø Kommune omkring opstarten af et hold brandkadetter til september 2019.

Med Furesø Brandkadetter får Furesøs unge mellem 14 og 16 år mulighed for at prøve kræfter med det at være brandmand. Samtidig får de praktisk indsigt i brand og redning, for brandkadetterne bliver undervist af uddannede brandfolk, og undervisningen foregår på de frivillige brandfolks brandstation i Farum, Frivillig Station Furesø.

Deltagerne kan melde sig gennem Ungdomsskolen. Kommunens SSP-medarbejdere vil derudover bruge uddannelsen til at hjælpe unge, som kan have gavn af at lære, hvad det vil sige at indgå i et team og træffe selvstændige beslutninger. Som brandkadetter får deltagerne afprøvet forskellige roller som for eksempel holdleder, hvilket giver de unge værktøjer i forhold til personligt lederskab, teambuilding, kommandostrukturer, socialisering og omsorg. På et brandkadethold rustes deltagerne altså til at tage ansvar for eget liv og handlinger.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi med Furesø Brandkadetter har mulighed for at gøre kommunens unge borgere endnu mere robuste. Som brandkadetter vil de unge både kunne navigere i en krisesituation og hjælpe deres medborgere, hvis uheldet skulle ske, men også få værktøjer til at skabe et sundt ungdomsliv. Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at det også er en langsigtet rekrutteringsstrategi, således at vi også i fremtiden vil have mulighed for at tiltrække dygtige deltidsbrandfolk i Frederiksborg Brand & Redning, siger beredskabsdirektør, Kim Lintrup.