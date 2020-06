Brandkadetter er klar til udrykning

12 unge fra Furesø kan nu ligesom uddannede brandfolk yde livredende hjælp og gå en fremtid i møde, hvor de har fået praktisk forståelse for brandbekæmpelse, sammenhold, teamarbejde, kommandostrukturer og sidst, men ikke mindst stoltheden og respekten ved at iklæde sig en indsatsdragt og brandhjelm. Lørdag den 13. juni bliver de nye brandkadetter fejret ved en ceremoni på brandstationen i Farum.

I oktober 2019 lød startskuddet for Furesøs første brandkadethold. Uddannelsen er et samarbejde mellem Frederiksborg Brand & Redning, Furesø Ungdomsskole og Furesø SSP - en enhed, der koordinerer samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi. Med støtte fra Unge i Beredskabet samt Det Kriminalpræventive Råd har erfarne brandfolk kunnet undervise de unge i alt fra førstehjælp til fyrværkerilære og givet dem kompetencer, de ikke får på skolebænken.

- Da jeg startede til brandkadet var jeg bange for at være alene, men fra første dag har vi alle været venner. Også selvom vi er vidt forskellige. At melde mig til brandkadet er måske det bedste, jeg nogensinde har gjort. Udover de fantastiske oplevelser, skader det ikke at kunne prale til familiefester, om hvordan man lige slukkede en oliebrand sidste tirsdag. Nu glæder jeg mig til, at jeg bliver 16, så jeg kan blive fritidsbrandmand, fortæller hun.